18 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 18 квітня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

18 квітня в Україні відзначають День пам’яток історії та культури. У світі відзначають Міжнародний день цирку. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 18 квітня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День пам’яток історії та культури України

Це свято встановлене 1999 року на підтримку ініціативи науковців та громадських організацій. Воно збігається з Міжнародним днем пам'яток і визначних місць. В умовах війни цей день набуває особливого значення, оскільки українська культурна спадщина перебуває під постійною загрозою. Збереження історичних будівель, музеїв та археологічних об'єктів є частиною боротьби за нашу ідентичність та пам'ять поколінь.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день пам'яток і визначних місць

Свято засноване ЮНЕСКО для привернення уваги до різноманіття всесвітньої культурної спадщини та зусиль, необхідних для її захисту. Цей день нагадує про те, що історичні пам’ятки є спільним надбанням людства.

Міжнародний день цирку

Відзначається щороку в третю суботу квітня. Це свято присвячене цирковому мистецтву, яке дарує радість дорослим і дітям, а також вшануванню професіоналізму акробатів, клоунів, ілюзіоністів та інших артистів циркової арени.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта

18 квітня православна церква вшановує пам'ять святого Івана, який жив у IX столітті. Ще в юному віці він став учнем преподобного Григорія Декаполіта та разом із ним подвизався в молитві та пості.

Під час іконоборчих гонінь Іван разом зі своїм учителем та святим Йосипом Піснеписцем мужньо захищав шанування святих ікон у Константинополі. За свою віру він зазнав переслідувань і катувань, проте залишився непохитним. Після смерті Григорія Декаполіта Іван став ігуменом заснованого вчителем монастиря. Він відомий своєю духовною мудрістю, лагідністю та суворим аскетичним життям.

Народні вірування та прикмети

Народ називав цей день «Федулом-Вітряником», оскільки зазвичай встановлювалася стабільно тепла погода з весняними вітрами:

Якщо на Федула з вікон дме теплий вітер – літо буде погожим і врожайним.

Глухий грім у цей день обіцяє дощову, але теплу весну.

Якщо птахи в'ють гнізда на сонячній стороні – літо буде прохолодним.

Сильні дощі 18 квітня віщують багатий врожай грибів восени.

Наші предки вірили, що саме цього дня весна остаточно перемагає зиму, тому було прийнято вперше відчиняти вікна нарозхрист.

Історичні події

1506 – почалось будівництва собору святого Петра в Римі.

1521 – Мартін Лютер постав перед судом Вормського Рейхстагу.

1648 – Богдан Хмельницький прибув у Запорізьку Січ із закликом до антипольського повстання.

1846 – американець Роял Гаус запатентував телеграфний апарат.

1906 – американське місто Сан-Франциско зазнало значних пошкоджень через землетрус. Зруйновано 28 тис. будівель, загинуло 700 осіб.

1909 – Ватикан канонізував Жанну д'Арк.

1921 – перша пошукова нафтова свердловина фірми на Дашавському газовому родовищі дала газ з глибини 395 м. Цей день вважається днем народження газової промисловості України.

1934 – у містечку Форт-Ворт (Техас, США) відкрили першу автоматичну пральню.

1942 – американська авіація здійснила перше бомбардування території Японії.

1949 – Ірландія вийшла з Британської Співдружності, проголошена Республіка Ірландія.

1961 – у Києві відбулася демонстрація вірян проти закриття Андріївської церкви.

1956 – американська акторка Грейс Келлі вийшла заміж за князя Монако Реньє III.

1980 – Велика Британія визнала незалежність Зімбабве.

1995 – Київська міська рада ухвалила рішення про повернення давнього герба міста Києва із зображенням Архангела Михаїла.

2018 – король Свазіленду Мсваті III оголосив про те, що країна змінить назву на Есватині.

Іменини

День ангела святкують: Іван, Віктор, Георгій, Семен, Марк, Олексій.