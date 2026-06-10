Мазурашу із групою нардепів підуть працювати в ТЦК

Після скандалів у Чернівцях депутат пообіцяв продемонструвати альтернативний підхід до перевірки військовозобов'язаних

Народний депутат від партії «Слуга народу» Георгій Мазурашу заявив, що під час парламентських канікул планує долучитися до роботи Чернівецького територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про свої наміри парламентар повідомив на сторінці у Facebook, інформує «Главком».

За словами Мазурашу, рішення було ухвалене після низки скандалів навколо роботи буковинських ТЦК, які, як стверджує депутат, обговорювалися під час засідання спеціальної парламентської комісії.

скріншот із Facebook

«На час канікулів у Верховній Раді підсилити з групою парламентарів особовий склад ТЦК та СП м. Чернівці [...] Ми покажемо вам, як треба працювати при перевірці особистих даних – з посмішкою, дружелюбно та без агресії. Буковинці заслуговують на це», – написав народний депутат.

Водночас він не уточнив, у якому саме форматі братиме участь у роботі територіального центру комплектування. Також депутат не назвав прізвищ колег, які нібито погодилися долучитися до ініціативи.

Окремо Мазурашу звернувся до народного депутата Олексія Гончаренка та розкритикував його за висвітлення проблем, пов'язаних із діяльністю ТЦК на Буковині. Георгій Мазурашу представляє у Верховній Раді 203-й виборчий округ Чернівецької області.

Нагадаємо, раніше Чернівецький обласний ТЦК відреагував на заяви Георгія Мазурашу щодо двох військовозобов'язаних у Чернівцях. У центрі комплектування повідомили, що чоловіки порушили правила військового обліку, після чого були доставлені до відповідних установ, пройшли військово-лікарську комісію та були визнані придатними до служби. У ТЦК також заявили, що жодних порушень у діях військовослужбовців і правоохоронців не виявили. Мазурашу в соцмережах назвав військовослужбовців ТЦК «помічниками рашистських агресорів в українській формі».