Яке релігійне свято відзначається 20 вересня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Яке релігійне свято відзначається 20 вересня 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 20 вересня в церковному календарі – День пам’яті святого великомученика Євстафія та його родини

20 вересня православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Євстафія, його дружини Феопистії та їхніх синів Агапія і Феописта. Це свято присвячене вірі та стійкості родини, яка прийняла мученицьку смерть за християнські переконання.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 20 вересня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого великомученика Євстафія та його родини

Яке релігійне свято відзначається 20 вересня 2025: традиції та молитва фото 1

20 вересня православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Євстафія, його дружини Феопистії та їхніх синів Агапія і Феописта. Згідно з переказами, Євстафій (до хрещення Плакида) був багатим римським воєначальником. Під час полювання він побачив між рогами оленя образ Христа, який закликав його навернутися до віри. Після цього він охрестився разом із родиною.

За вірність Христу Євстафій та його сім’я пережили багато випробувань: втратили майно, їх розлучили, але потім вони возз'єдналися. За відмову принести жертву язичницьким богам їх піддали жорстоким тортурам і спалили живцем у мідному бику. За свою жертовність вони були зараховані до лику святих.

Молитви дня

О, святі мученики, страстотерпці Христові Євстафіє, Феопистіє, Агапіє та Феописте! До вас ми звертаємося зі щирою молитвою та благаємо: моліть Бога за нас, грішних. Погляньте на наші скорботи, визволіть нас від ворогів видимих і невидимих, від усякої небезпеки та хвороби. Зміцніть нас у вірі, подайте нам силу духу, щоб ми могли наслідувати ваше життя і мужність.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо на вулиці багато павутиння – осінь буде теплою.
  • Якщо шишки на ялинах ростуть низько – зима буде холодною.
  • Якщо йде дощ – весна буде дощовою.
  • Якщо на вулиці тепло, то в найближчий час не буде заморозків.

Теги: православна церква календар традиції релігія свято свята

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 20 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 20 вересня 2025: традиції та молитва
Російський офіцер сім місяців шпигував для ЗСУ та не давав своїй бригаді просуватися вперед
Російський офіцер сім місяців шпигував для ЗСУ та не давав своїй бригаді просуватися вперед
Облив пивом поліцейського. Суд придумав, як перевиховати хулігана
Облив пивом поліцейського. Суд придумав, як перевиховати хулігана
Танці під російську музику на Алеї Героїв: у Чернігові поліція розслідує інцидент з підлітками
Танці під російську музику на Алеї Героїв: у Чернігові поліція розслідує інцидент з підлітками
Зазнав важкого поранення під Покровськом. Згадаймо Олександра Федюка
Зазнав важкого поранення під Покровськом. Згадаймо Олександра Федюка
В Україні мінлива хмарність та місцями дощі: погода на 19 вересня 2025
В Україні мінлива хмарність та місцями дощі: погода на 19 вересня 2025

