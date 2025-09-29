Головна Країна Суспільство
Свято закінчилося: 40 тис. хасидів залишили територію України

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Основний потік прочан припав на 25 вересня
фото з відкритих джерел

Близько 40 тис прочан, які святкували Рош га-Шана в Умані, уже виїхали

Близько 40 тисяч прочан-хасидів, які прибули до Умані для святкування іудейського Нового року – Рош га-Шана, вже залишили територію України. Таку заяву зробив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в телеетері, передає «Главком».

«Фактично, та кількість [хасидів], що ми фіксували на в’їзд – це майже 40 тис громадян, то протягом цих останніх днів, починаючи з 25 вересня, ця ж кількість орієнтовно і виїхала за межі нашої країни», – зазначив Демченко.

За його словами, основний потік прочан припав на 25 вересня, коли лише за добу з України виїхало близько 25 тисяч хасидів. Наступними днями рух був менш інтенсивним, але вчора ще понад п'ять тисяч прочан залишили країну.

Нагадаємо,  в Умані 22 вересня відбулася масова молитва Тікун а-Клалі, у якій взяли участь понад 10 тисяч хасидів. Молитва пройшла напередодні юдейського Нового року Рош га-Шана.

Як відомо, влада Умані посилила заходи безпеки на час святкування Рош га-Шана. У 2025 році свято припало на 22-24 вересня.

