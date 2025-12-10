Яке релігійне свято відзначається 11 грудня 2025: традиції та молитва

Свята 11 грудня в церковному календарі – День пам’яті преподобного Даниїла Стовпника

11 грудня православна церква вшановує пам'ять преподобного Даниїла Стовпника – одного з найвідоміших аскетів V століття. Це свято присвячене життю потужної віри та неймовірного терпіння, яке він виявив, обравши шлях стовпництва.

«Главком» розповідає про релігійне свято, історію, традиції та прикмети 11 грудня 2025 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Даниїла Стовпника

Преподобний Даниїл Стовпник народився близько 409 року в Месопотамії. З юності він відчував потяг до чернечого життя. Після відвідин святого Симеона Стовпника він вирішив наслідувати його потужний подвиг.

Даниїл звів стовп поблизу Константинополя і прожив на ньому 33 роки. Це був надзвичайно суворий аскетичний подвиг, адже він був підданий впливу погодних умов: літньої спеки та зимових морозів, а також постійній увазі людей. Однак, незважаючи на це, він зміцнював свою віру молитвою. До нього приходили тисячі людей – від простих селян до імператорів, щоб отримати пораду, благословення та зцілення.

За переказами, Бог наділив преподобного Даниїла даром пророцтва. Він помер у 493 році. Його життя стало прикладом потужної стійкості, віри та служіння людям.

Молитви дня

О, преподобний отче Даниїле, стовпнику і наставнику нашої віри! Ти, що мужньо перетерпів всі випробування на стовпі, моли Христа Бога про нас, грішних. Подай нам силу духу, щоб ми могли зносити життєві тяготи. Захисти нас від ворогів видимих і невидимих, від злих спокус та недуг. Нехай твоїми молитвами зміцниться наша потужна віра, і ми досягнемо Небесного Царства. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі: