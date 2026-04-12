Яке релігійне свято відзначається 13 квітня 2026: традиції та молитва

Свята 13 квітня в церковному календарі – Світлий понеділок та День пам’яті святого священномученика Артемона, пресвітера Лаодикійського

13 квітня 2026 року православна церква вшановує пам'ять святого Артемона, який постраждав за віру у III столітті. Також цього дня в Україні відзначають Світлий понеділок – другий день Великодніх свят, який у народі називають Оливальним.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого священномученика Артемона Лаодикійського

Святий Артемон народився в Лаодикії та присвятив своє життя служінню Церкві, пройшовши шлях від читця до пресвітера. Під час гонінь на християни за імператора Діоклетіана він виявив надзвичайну мужність. Коли воїни привели його до язичницького капища, святий своєю молитвою змусив ідолів впасти. Його піддавали жорстоким тортурам, проте, згідно з житієм, він залишався неушкодженим навіть у киплячій смолі. Багато язичників, побачивши це диво, увірували в Христа. Святий Артемон прийняв мученицьку смерть, до кінця залишившись вірним Богу.

Другий день Великодня розпочинає Світлу седмицю. В Україні цей день називають Оливальним (або Поливальним).

Головні традиції:

Очищення водою: Давній звичай, згідно з яким хлопці обливають дівчат водою. Вірилося, що цей обряд дарує здоров’я, красу та очищує душу.

Великодні візити: У Світлий понеділок прийнято відвідувати родичів, друзів та хрещених батьків («нести калач»). Господарі пригощають гостей освяченими напередодні наїдками.

Світла радість: Церковні служби цього дня сповнені святкових піснеспівів, а Царські врата в храмах залишаються відчиненими на знак того, що шлях до Неба відкритий для всіх.

Молитви дня

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував! Святий священномучениче Артемоне, ти, що не злякався мук заради Істини, моли Воскреслого Господа за нас. Нехай світло Його Воскресіння прожене темряву з наших сердець, зміцнить наш дух у випробуваннях та подарує спокій кожній українській родині. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки стежили за природою, щоб знати, чого чекати від весни та літа:

Якщо у Світлий понеділок іде дощ – літо буде вологим, але врожайним.

Сонячний і безвітряний ранок обіцяє таку ж погоду на весь тиждень.

Якщо перелітні птахи летять великими зграями – весна буде теплою і швидкою.

Синє небо при ясному сонці – до частих злив у травні.

Вважалося, що якщо дівчину сьогодні не облили водою, то вона скоро може захворіти, тому обливання сприймали як добре побажання.