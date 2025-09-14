Яке релігійне свято відзначається 15 вересня 2025: традиції та молитва

Свята 15 вересня в церковному календарі – День пам’яті святого великомученика Микити

15 вересня православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Микити. Це свято присвячене вірі та стійкості воїна, який прийняв мученицьку смерть за християнські переконання.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 15 вересня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого великомученика Микити

15 вересня (за новим стилем) православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Микити. Він жив у IV столітті, був воїном і таємно сповідував християнство. За переказами, під час гонінь на християн його примушували відректися від віри, але він відмовився, за що був підданий жорстоким тортурам і спалений. Його нетлінне тіло було поховане у Константинополі. Святий Микита вважається покровителем воїнів і захисників.

Молитви дня

О, великомучениче Христовий Микито, що за Христа душу свою поклав і кров'ю твоєю віру утвердив! Поглянь на наші немочі і визволи нас від ворогів видимих і невидимих, бо ти мужньо переніс страждання за Христа. Моли Бога за нас, грішних, щоб зміцнив нас у вірі, дав нам сили духу, і щоб ми могли наслідувати твоє життя і мужність. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі: