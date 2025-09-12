Яке релігійне свято відзначається 13 вересня 2025: традиції та молитва
Свята 13 вересня в церковному календарі – День пам’яті святого священномученика Корнилія
13 вересня православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Корнилія. Це свято присвячене його подвигу та непохитній вірі.
«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 13 вересня 2025 року.
Зміст
Релігійні свята та їхня історія
День пам’яті святого священномученика Корнилія
13 вересня православна церква вшановує пам’ять святого священномученика Корнилія. Він був римським сотником, який жив у І столітті в Кесарії Палестинській. Святий Корнилій був благочестивим і богобоязливим язичником, який допомагав бідним. Згідно з переказами з Діянь апостолів, до нього з'явився Ангел, який наказав знайти апостола Петра. Після зустрічі з Петром Корнилій і вся його родина першими серед язичників прийняли християнство і були хрещені. Згодом Корнилій став єпископом і навертав людей до віри, за що прийняв мученицьку смерть.
Молитви дня
О, святий священномучениче Корнилію! Ти, що першим з язичників прийняв світло віри Христової і став прикладом непохитного служіння. Благаємо тебе, моли Бога за нас, щоб Він зміцнив нас у вірі, дарував нам силу духу у випробуваннях і навчив нас любити ближніх. Моли, щоб Господь дарував нам мир і спасіння душі. Амінь
Народні вірування та прикмети
Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:
- Якщо вітер дме із заходу, зима буде дощовою.
- Якщо на дубах рано опало листя, зима буде холодною.
- Туман вранці обіцяє теплу та сонячну погоду.
- Якщо сьогодні ясна погода, наступний тиждень буде сонячним.
