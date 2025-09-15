Яке релігійне свято відзначається 16 вересня 2025: традиції та молитва

Свята 16 вересня в церковному календарі – День пам’яті святої великомучениці Євфимії Всехвальної

16 вересня православна церква вшановує пам'ять святої великомучениці Євфимії Всехвальної. Це свято присвячене вірі та стійкості мучениці, яка віддала життя за християнські переконання.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 16 вересня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святої великомучениці Євфимії Всехвальної

16 вересня (за новим стилем) православна церква вшановує пам'ять святої великомучениці Євфимії, яка жила в III столітті. Згідно з переказами, її схопили під час гонінь на християн. Вона відмовилася відректися від віри, за що її жорстоко катували і кинули на поталу диким звірам. Однак леви не зачепили її, і вона померла від ран. За свою стійкість та віру свята Євфимія була зарахована до лику великомучеників.

Молитви дня

О, свята великомученице Христова Євфиміє, що стражданнями за Христа душу свою поклала і кров'ю твоєю віру утвердила! Моли Бога за нас, грішних, щоб зміцнив нас у вірі, дав нам сили духу, і щоб ми могли наслідувати твоє життя і мужність. Визволи нас від ворогів видимих і невидимих, від усякої небезпеки та хвороби. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі: