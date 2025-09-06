Яке релігійне свято відзначається 7 вересня 2025: традиції та молитва

Свята 7 вересня в церковному календарі – День святого мученика Созонта

7 вересня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Созонта.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 7 вересня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День святого мученика Созонта

7 вересня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Созонта. За переказами, Созонт був пастухом із Кілікії, який був побожним і шанував Бога. Він проповідував християнство та навертав людей до віри.

Одного разу він увійшов до язичницького храму, відламав у золотого ідола руку і роздав її золото жебракам. За це його затримали та піддали жорстоким тортурам, а згодом стратили за наказом правителя. Святий Созонт прийняв мученицьку смерть за свою віру в III столітті.

Молитви дня

Мученик Твій, Господи, Созонт, у стражданні своєму вінець нетлінний прийняв від Тебе, Бога нашого. Маючи бо силу Твою, мучителів подолав, і сокрушив ідолів безсильну зухвалість. Його молитвами, Христе Боже, спаси душі наші. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі: