Яке релігійне свято відзначається 7 вересня 2025: традиції та молитва
Свята 7 вересня в церковному календарі – День святого мученика Созонта
7 вересня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Созонта.
Зміст
Релігійні свята та їхня історія
День святого мученика Созонта
7 вересня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Созонта. За переказами, Созонт був пастухом із Кілікії, який був побожним і шанував Бога. Він проповідував християнство та навертав людей до віри.
Одного разу він увійшов до язичницького храму, відламав у золотого ідола руку і роздав її золото жебракам. За це його затримали та піддали жорстоким тортурам, а згодом стратили за наказом правителя. Святий Созонт прийняв мученицьку смерть за свою віру в III столітті.
Молитви дня
Мученик Твій, Господи, Созонт, у стражданні своєму вінець нетлінний прийняв від Тебе, Бога нашого. Маючи бо силу Твою, мучителів подолав, і сокрушив ідолів безсильну зухвалість. Його молитвами, Христе Боже, спаси душі наші. Амінь
Народні вірування та прикмети
Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:
- Якщо сильний вітер, то зима буде затяжною та сніжною.
- Якщо йде дощ, то наступний рік буде врожайним.
- Ранковий туман віщує потепління.
- Якщо вранці листя на деревах вкрилося інеєм – зима буде сніжною, але теплою.
