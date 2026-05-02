2 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
Свята 2 травня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

2 травня у світі відзначають Всесвітній день тунця. За новим церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 2 травня 2026 року.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день тунця

Цей день був встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 2016 році. Мета свята – підвищення обізнаності про цінність цієї риби для сталого розвитку, продовольчої безпеки та економіки багатьох країн, а також про необхідність захисту популяції тунця від надмірного вилову.

Міжнародний день дронів

Міжнародний день дронів або Міжнародний день безпілотника (International Drone Day), святкують з 2015 року, коли його вперше провели у США Сара та Девід Оніл. Свято проводять у першу суботу травня.

22 березня 2015 року любитель дронів і учасник шоу That Drone Show Девід Оніл запропонував провести веселі перегони на пляжі, де запустив цілу купу чорних та білих апаратів. Вони не лише літали та транслювали відео, але й видавали смішні звуки. Ця подія так розвеселила присутніх, що Девід вирішив проводити день дронів щороку. Щоправда, дату проведення він переніс на травень, коли панує тепліше та ясна погода. Тож з 2016 року Міжнародний день безпілотників проводять у першу суботу травня.

Мета заходу – показати, що дрони можна застосовувати не лише з військовою та розвідувальною метою. Організатори бажають донести думку, що безпілотні технології можуть давати широкі мирні можливості: рятувати людей, що заблукали, оцінювати якість росту сільськогосподарських культур та іншим чином стимулювати розвиток економіки.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського

2 травня православна церква вшановує пам'ять святого Афанасія Великого, одного з отців Церкви та головних захисників православ'я від аріанської єресі. Афанасій жив у IV столітті та був архієпископом Олександрії протягом 47 років.

Він відомий своєю непохитною вірою та мудрістю. Через переслідування противників християнського вчення він провів у вигнанні загалом понад 20 років, проте ніколи не відступив від захисту догмату про Божественність Ісуса Христа. Святий Афанасій залишив по собі величезну спадщину богословських праць, які донині є фундаментом християнського вчення.

Народні вірування та прикмети

Наші предки називали цей день «Афанасієм Теплим» і звертали увагу на такі прикмети:

  • Якщо на світанку небо затягнуте хмарами – влітку буде багато дощів;
  • Почути спів соловейка раніше за зозулю – до щасливого та врожайного літа;
  • Якщо дме північний вітер – чекайте на похолодання найближчими днями;
  • Роса на траві зранку віщує гарну сонячну погоду.

Вважалося, що цей день сприятливий для купівлі дрібної худоби та птиці, а господарі намагалися завершити посадку ранніх овочів.

Історичні події

  • 1312 рік – Папа Римський Климент V передає майно тамплієрів Ордену госпітальєрів;
  • 1611 рік – опубліковують першу офіційно санкціоновану англомовну версію Біблії – «Біблію короля Якова»;
  • 1668 рік – Перший Аахенський мир, що укладають між Францією й Іспанією;
  • 1817 рік – в Одесі засновують Рішельєвський ліцей;
  • 1848 рік – у Львові створюють першу українську політичну організацію – Головну Руську Раду;
  • 1892 рік – перші два трамвайні вагони з електродвигунами прибули до Києва;
  • 1945 рік – командувач оборони Берліна Гельмут Вейдлінг підписує наказ про капітуляцію;
  • 1980 рік – з візиту до столиці Заїру Кіншасу починається перша в історії Ватикану поїздка папи римського (Івана Павла II) до Африки;
  • 1986 рік – перемігши «Атлетіко (Мадрид)» 3:0, «Динамо (Київ)» отримує Кубок Кубків 1985/86;
  • 2011 рік – за твердженням адміністрації США, цієї ночі в ході таємної операції американського спецназу, проведеної в місті Абботтабад (Пакистан), убивають Осама бен Ладена;
  • 2014 рік – внаслідок нападу проросійських активістів на проукраїнський марш в Одесі та пожежі в одеському Будинку профспілок гине 48 людей.

Іменини

День ангела святкують: Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Роман, Зоя.

