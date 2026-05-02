2 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 2 травня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

2 травня у світі відзначають Всесвітній день тунця. За новим церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день тунця

Цей день був встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 2016 році. Мета свята – підвищення обізнаності про цінність цієї риби для сталого розвитку, продовольчої безпеки та економіки багатьох країн, а також про необхідність захисту популяції тунця від надмірного вилову.

Міжнародний день дронів

Міжнародний день дронів або Міжнародний день безпілотника (International Drone Day), святкують з 2015 року, коли його вперше провели у США Сара та Девід Оніл. Свято проводять у першу суботу травня.

22 березня 2015 року любитель дронів і учасник шоу That Drone Show Девід Оніл запропонував провести веселі перегони на пляжі, де запустив цілу купу чорних та білих апаратів. Вони не лише літали та транслювали відео, але й видавали смішні звуки. Ця подія так розвеселила присутніх, що Девід вирішив проводити день дронів щороку. Щоправда, дату проведення він переніс на травень, коли панує тепліше та ясна погода. Тож з 2016 року Міжнародний день безпілотників проводять у першу суботу травня.

Мета заходу – показати, що дрони можна застосовувати не лише з військовою та розвідувальною метою. Організатори бажають донести думку, що безпілотні технології можуть давати широкі мирні можливості: рятувати людей, що заблукали, оцінювати якість росту сільськогосподарських культур та іншим чином стимулювати розвиток економіки.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського

2 травня православна церква вшановує пам'ять святого Афанасія Великого, одного з отців Церкви та головних захисників православ'я від аріанської єресі. Афанасій жив у IV столітті та був архієпископом Олександрії протягом 47 років.

Він відомий своєю непохитною вірою та мудрістю. Через переслідування противників християнського вчення він провів у вигнанні загалом понад 20 років, проте ніколи не відступив від захисту догмату про Божественність Ісуса Христа. Святий Афанасій залишив по собі величезну спадщину богословських праць, які донині є фундаментом християнського вчення.

Народні вірування та прикмети

Наші предки називали цей день «Афанасієм Теплим» і звертали увагу на такі прикмети:

Якщо на світанку небо затягнуте хмарами – влітку буде багато дощів;

Почути спів соловейка раніше за зозулю – до щасливого та врожайного літа;

Якщо дме північний вітер – чекайте на похолодання найближчими днями;

Роса на траві зранку віщує гарну сонячну погоду.

Вважалося, що цей день сприятливий для купівлі дрібної худоби та птиці, а господарі намагалися завершити посадку ранніх овочів.

Історичні події

1312 рік – Папа Римський Климент V передає майно тамплієрів Ордену госпітальєрів;

1611 рік – опубліковують першу офіційно санкціоновану англомовну версію Біблії – «Біблію короля Якова»;

1668 рік – Перший Аахенський мир, що укладають між Францією й Іспанією;

1817 рік – в Одесі засновують Рішельєвський ліцей;

1848 рік – у Львові створюють першу українську політичну організацію – Головну Руську Раду;

1892 рік – перші два трамвайні вагони з електродвигунами прибули до Києва;

1945 рік – командувач оборони Берліна Гельмут Вейдлінг підписує наказ про капітуляцію;

1980 рік – з візиту до столиці Заїру Кіншасу починається перша в історії Ватикану поїздка папи римського (Івана Павла II) до Африки;

1986 рік – перемігши «Атлетіко (Мадрид)» 3:0, «Динамо (Київ)» отримує Кубок Кубків 1985/86;

2011 рік – за твердженням адміністрації США, цієї ночі в ході таємної операції американського спецназу, проведеної в місті Абботтабад (Пакистан), убивають Осама бен Ладена;

2014 рік – внаслідок нападу проросійських активістів на проукраїнський марш в Одесі та пожежі в одеському Будинку профспілок гине 48 людей.

Іменини

День ангела святкують: Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Роман, Зоя.