Яке релігійне свято відзначається 23 січня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Яке релігійне свято відзначається 23 січня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 23 січня в церковному календарі – День пам’яті святого священномученика Климента та мученика Агатангела

23 січня православна церква за новоюліанським календарем вшановує пам'ять священномученика Климента, єпископа Анкірського, та його вірного учня мученика Агатангела. Це свято присвячене неймовірній силі людського духу та вірності Христу, які святі зберігали протягом десятиліть жорстоких випробувань.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 23 січня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого священномученика Климента та мученика Агатангела

Яке релігійне свято відзначається 23 січня 2026: традиції та молитва фото 1

Святий Климент народився в місті Анкіра (Галатія) у III столітті. Ще в дитинстві він залишився сиротою і був вихований благочестивою жінкою Софією. У часи великого голоду Климент збирав покинутих язичниками дітей, годував їх та навчав християнської віри. За доброчесне життя він був висвячений на єпископа у віці 20 років.

У період гонінь за імператора Діоклетіана Климента піддали тортурам, які тривали рекордні 28 років. Його перевозили з міста в місто, піддаючи новим мукам, проте він щоразу зцілювався і продовжував проповідувати. Саме під час ув'язнення в Римі до нього приєднався Агатангел, який став його відданим учнем. Разом вони пройшли через численні в'язниці та катування. Їхній подвиг був настільки потужним, що вражав навіть катів. Обидва святі прийняли мученицьку смерть у 312 році.

Молитви дня

О, святі мученики Клименте та Агатангеле! Ви, що протягом довгих років незламно несли свій хрест і не злякалися найлютіших катувань, погляньте на нас у час наших випробувань. Моліть Господа Всевишнього, щоб оберігав нашу землю, дарував нам потужну віру та терпіння у скорботах. Нехай ваші молитви стануть для нас захистом від ворогів видимих і невидимих, а душі наші знайдуть мир і спасіння.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У народі цей день отримав назву «Агафій-напівхлібник», оскільки до цього часу в засіках залишалася рівно половина запасів зерна, необхідних до нового врожаю. Селяни обов'язково перевіряли комори та наводили в них лад.

  • Якщо синиці зранку голосно щебечуть – готуйтеся, незабаром настане потужний мороз.
  • Багато снігу на полях – добрий знак, що віщує багатий врожай хліба влітку.
  • Якщо білка стрибає по деревах і спускається до землі – скоро прийде потепління та відлига.
  • Яскраве сонце в обід – весна буде ранньою та сонячною.

Господині цього дня пекли пироги з куркою, що символізувало родючість та сімейний добробут. Також вірили, що 23 січня – сприятливий час для домашньої роботи, яку відкладали під час великих свят.

Читайте також:

