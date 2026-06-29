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День вишиванки може стати державним святом. Ініціативу ГО «Захист держави» підтримав Мінкульт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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День вишиванки може стати державним святом. Ініціативу ГО «Захист держави» підтримав Мінкульт
Вишиванка залишається головною силою українців
фото: depositphotos.com

Ініціатива ГО «Захист Держави» отримала підтримку: День вишиванки хочуть офіційно зробити державним святом

День вишиванки може стати державним святом в Україні. Міністерство культури та Верховна Рада розпочали роботу над відповідним законопроєктом. Про це повідомили в громадській організації «Захист Держави». 

З ініціативою запровадження свята в травні цього року виступив «Захист Держави»: по всій Україні ГО зібрала понад 13,4 тис. підписів під зверненням до парламенту. Ця акція тривала в 30 містах і в усіх офісах організації.

Підтримали ініціативу разом із багатьма українцями також військові, ветерани та ветеранки, волонтери, культурні діячі, регіональні лідери, місцеві блогери. Звернення з підписами за результатом акції організація надіслала голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку та профільному парламентському Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

День вишиванки може стати державним святом. Ініціативу ГО «Захист держави» підтримав Мінкульт фото 1

«Політика щодо державних свят і пам'ятних днів має бути систематизованою, цілісною та збалансованою. У зв'язку із цим інформуємо вас, що Міністерство культури України створило робочу групу для розробки проєкту Закону України щодо державних свят та інших пам'ятних днів, який має охопити найвизначніші пам'ятні дні українського календарного циклу. Народні депутати України – члени Комітету беруть участь у діяльності згаданої робочої групи. У комплексному законопроєкті про державні свята та інші пам'ятні дні планується передбачити День вишиванки, який щорічно припадатиме на третій четвер травня», – зазначив нардеп, голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв у відповіді на ініціативу ГО «Захист Держави».

Парламентар додав, що День вишиванки є важливим святом, адже вишита сорочка виступає символом української ідентичності, уособленням нашої культурної стійкості, єдності та відданості спільним традиціям.

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Теги: Верховна Рада акція Міністерство культури вишиванка свято

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