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В українському стилі: Соломія Вітвіцька розкрила деталі весілля та свого образу нареченої (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Соломія Вітвіцька вийшла заміж
фото: Іnstagram.com/solomiyavitvitska

Кожна деталь весілля Соломії Вітвіцької була «продумана до дрібниць і наповнена сенсами»

Українська ведуча Соломія Вітвіцька 20 червня вийшла заміж за військового Олексія Ситайла. Згодом зірка поділилася деталями весілля в українському стилі та розповіла про свій образ нареченої. Про це пише «Главком» із посиланням на допис ведучої в Instagram.

День весілля став для ведучої та її нареченого особливим у їхньому житті. Свято відбулося в місті Берегове, що на Закарпатті. «Особливим у наш весільний з Олексієм Ситайлом день був кожен елемент образу нареченої – продуманий до дрібниць і наповнений сенсами. Хоч це був лише офіційний розпис і без гучних гулянь, але важливий для нас спогад», – написала зірка.

Соломія Вітвіцька вийшла заміж за військового
Соломія Вітвіцька вийшла заміж за військового
фото: Іnstagram/solomiyavitvitska

Весілля Соломії Вітвіцької пройшло в українському стилі, тож її образ нареченої також відповідав традиціям. Волосся ведучої заплели в косу та додали до неї стрічки. За словами нареченої, такі зачіски свого часу робили «наші прабабусі». «Традиційний український весільний образ, з косою та стрічками, як це було колись у наших прабабусь», – додала вона.

Соломія Вітвіцька обрала весільний букет із троянд
Соломія Вітвіцька обрала весільний букет із троянд
фото: Іnstagram/solomiyavitvitska

Замість звичної весільної сукні Соломія Вітвіцька вбралася в лляну сукню-вишиванку. На її рукавах були вишиті лебеді. Образ нареченої доповнив букет із троянд та намисто.

Соломія Вітвіцька та Олексій Ситайло обрали символічні обручки для свого весілля
Соломія Вітвіцька та Олексій Ситайло обрали символічні обручки для свого весілля
фото: Іnstagram/solomiyavitvitska

Водночас наречений Олексій Ситайло був одягнений у військову форму. За словами Соломії Вітвіцької, її образ в українському стилі гарно пасував до форми чоловіка. Обручки подружжя обрало також символічні. «Обручки з маленькими діамантовими серденьками – символ нашого вибору, любові та спільного шляху», – пояснила телеведуча.

Соломія Вітвіцька зізналася, що її весілля пройшло саме так, як вона і уявляла. 

Нагадаємо, 45-річна телеведуча Соломія Вітвіцька вагітна. Цєю новиною майбутня мама поділилася зі своїм нареченим-військовим Олексієм Ситайлом. Пара заручилася минулого року на День святого Валентина. 

Також повідомлялося, відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка нещодавно повідомила про першу вагітність, розкрила стать первістка. Вона вирішила дізнатися про стать своєї першої дитини в колі друзів та колег. Тож журналістка влаштувала гендер-паті на роботі. Дійство знімали оператори каналу, де працює ведуча. Перед тим як всі дізналися, на кого чекає Соломія Вітвіцька, вона зізналася, що зі своїм чоловіком військовослужбовцем Олексієм Ситайлом вже має ім’я для доньки, але не для сина. 

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Теги: телеведуча весілля фото традиції шоубіз

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