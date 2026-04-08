Яке релігійне свято відзначається 9 квітня 2026: традиції та молитва

Свята 9 квітня в церковному календарі – Великий (Чистий) четвер та День пам’яті святого мученика Євпсихія

9 квітня 2026 року православна церква вшановує пам'ять святого мученика Євпсихія Кесарійського. Також цьогоріч на цей день припадає одна з найважливіших подій Страсного тижня перед Великоднем – Чистий четвер.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 9 квітня 2026 року.

День пам’яті святого мученика Євпсихія Кесарійського

Святий Євпсихій жив у IV столітті в Кесарії Каппадокійській за часів правління імператора Юліана Відступника. Він походив із почесної родини та був ревним християнином. Коли язичники спробували відновити язичницькі храми в місті, Євпсихій очолив вірян, які зруйнували капище богині Фортуни. За це він був схоплений і підданий жорстоким катуванням. Незважаючи на муки, святий залишився непохитним у своїй вірі та прийняв мученицьку смерть.

Чистий четвер

Великий четвер – це день, коли церква згадує Таємну Вечерю, на якій Ісус Христос встановив таїнство Євхаристії (Причастя) та омив ноги своїм учням на знак смирення і любові.

Головні традиції дня:

  • Очищення тіла: Згідно зі звичаєм, варто вмитися або прийняти душ ще до сходу сонця. Вірять, що вода в цей час має особливу силу та змиває гріхи й хвороби.
  • Прибирання оселі: Це останній день перед Великоднем, коли можна виконувати важку хатню роботу. Господині миють вікна, підлогу та вимитають усе сміття.
  • Приготування страв: Саме в Чистий четвер традиційно замішують тісто на паски та починають фарбувати крашанки.
  • Чиста четвергова сіль: У цей день готують особливу сіль, яку прожарюють у печі. Вона вважається цілющою та оберегом для родини на весь рік.

Молитви дня

Господи Ісусе Христе, Ти, що омив ноги учням Своїм і навчив нас смиренню, очисти душі наші від усякої скверни. Даруй нам серце чисте і дух праведний, щоб ми з гідністю зустріли Твоє Світле Воскресіння. Святий мученику Євпсихію, моли Бога за нас, щоб зміцнив Він нашу віру і подав силу долати всі спокуси земні.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що погода та вчинки в Чистий четвер мають особливе значення:

  • Якщо в Чистий четвер сонячно – чекайте на теплу і лагідну весну.
  • Йде дощ – травень буде вологим, а врожай багатим.
  • Хто в Чистий четвер не прибере оселю, той весь рік у сварках та бруді проведе.
  • Якщо перерахувати всі гроші в хаті тричі (вранці, вдень і ввечері) – у родині весь рік буде достаток.
  • Сині хмари на небі — до потепління, але з частими опадами.

