Епіфаній розказав про останнє пророцтво Патріарха Філарета

Митрополит згадав, що у приватних розмовах з Патріархом вони часто говорили про любов як основу віри

Слова старця про недільну зустріч у Володимирському соборі виявилися пророчими

У неділю, 22 березня 2026 року, під час чину похорону у Володимирському кафедральному соборі, Предстоятель ПЦУ Блаженнійший Митрополит Епіфаній поділився спогадами про останню зустріч із новопреставленим Патріархом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на промову Предстоятеля під час жалобної церемонії.

За словами Епіфанія, під час останніх відвідин Патріарха у лікарні, попри важкий фізичний стан, Філарет зробив несподівану заяву. Він повідомив отцям, які його провідували, що наступної неділі він обов'язково буде у Володимирському соборі. Тоді священнослужителі сприйняли ці слова з недовірою, зважаючи на критичний стан здоров'я 97-річного ієрарха.

Проте слова старця справдилися саме сьогодні: у неділю тіло Патріарха Філарета прибуло до Володимирського собору, де він понад 60 років звершував своє служіння, для проведення чину поховання. «Він сказав, що буде тут у неділю – і він тут, з нами у молитві», – зазначив Митрополит Епіфаній, підкресливши духовну силу та прозорливість спочилого.

Також Митрополит згадав, що у приватних розмовах з Патріархом вони часто говорили про любов як основу віри. Завершуючи промову, Епіфаній наголосив на продовженні справи життя Філарета: «Ми продовжимо молитву про перемогу правди і справедливий мир для України».

Нагадаємо, сьогодні, у неділю, 22 березня 2026 року, завершується перший етап загальнонаціонального прощання зі спочилим Святійшим Патріархом Філаретом.

Як відомо, вічний спочинок Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет отримає у Володимирському соборі, де він здійснював служіння пів століття.

До слова, після важкої хвороби відійшов у вічність Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Станом на 21 березня у Києві тривав вже другий день прощання з ієрархом.

Раніше «Главком» писав, що Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет офіційно склав духовний заповіт – документ, у якому зафіксував своє бачення майбутнього Української православної церкви та власні розпорядження після смерті. У документі Філарет наголошував, що все життя присвятив розбудові незалежної Української православної церкви та вірить у повне об’єднання українського православ’я, незалежного від Москви.

Там же було вказано і місце останнього спочинку. Філарет заповідав, аби його поховали саме у Володимирському соборі.

Нагадаємо, «Главком» писав, що після важкої хвороби відійшов у вічність святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Він помер у лікарні.

Раніше повідомлялося, що Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета госпіталізували до однієї з лікарень Києва 9 березня. Причиною госпіталізації стало погіршення стану здоров’я ієрарха. Філарет перебував під постійним наглядом в одному зі спеціалізованих закладів столиці.

До слова, у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі відбувся чин прощання з Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом. Митрополит Епіфаній провів літію за спочилим Святійшим Патріархом. Загалом прощання з предстоятелем УПЦ КП триватиме протягом вечора 20 березня та всього дня 21 березня. Чин відспівування і поховання відбудуться в неділю, 22 березня.

Як відомо, 23 січня 2026 року Патріарх Філарет відзначив своє 97-річчя.