Яке релігійне свято відзначається 25 березня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
Максим Бурич
Яке релігійне свято відзначається 25 березня 2026: традиції та молитва
Свята 25 березня в церковному календарі – Благовіщення Пресвятої Богородиці

25 березня православна церква вшановує одне з найбільших дванадесятих свят – Благовіщення Пресвятої Богородиці. Це день, коли людство отримало надію на спасіння через звістку про майбутнє народження Спасителя.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 25 березня 2026 року.

Благовіщення Пресвятої Богородиці

25 березня православна церква святкує Благовіщення – день, коли Архангел Гавриїл з'явився Діві Марії в Назареті. Він приніс їй найважливішу звістку в історії християнства: Марія обрана Богом, щоб стати матір'ю Його Сина. Слова Ангела «Радуйся, Благодатна, Господь з Тобою!» стали початком нової ери.

Марія виявила глибоку покору та віру, відповівши: «Я – раба Господня; нехай буде Мені за словом твоїм». Це день великої духовної радості, коли навіть під час Великого посту церковний устав дозволяє вірянам споживати рибу та вино. У народі вважається, що на Благовіщення навіть пташка гнізда не в’є, бо вся природа святкує добру звістку.

Молитви дня

О, Пресвята, Всемилостива Діво Богородице! Прийми молитву нашу щиру, яку ми Тобі в цей світлий день приносимо. Ти, що благовість від Ангела смиренно прийняла, допоможи і нам серця свої відкрити для Слова Божого. Визволи нас від зневіри, зміцни у терпінні та подай благословення родинам нашим і всій землі українській. Будь нашою заступницею перед Сином Твоїм, Господом нашим Ісусом Христом.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети на Благовіщення є найточнішими для передбачення врожаю та погоди:

  • Яка погода на Благовіщення, такою вона буде і на Великдень.
  • Якщо сонце сходить на чистій блакиті – рік буде вдалим для посівів.
  • Якщо на Благовіщення йде дощ – літо буде грибним і врожайним на жито.
  • Гроза у цей день обіцяє тепле літо та гарний збір горіхів.
  • Вважалося, що до цього свята не можна починати серйозні польові роботи, бо земля ще «спить» і її не можна турбувати.

