Яке релігійне свято відзначається 25 вересня 2025: традиції та молитва
Свята 25 вересня в церковному календарі – День пам’яті преподобної Єфросинії Олександрійської
25 вересня православна церква вшановує пам'ять святої преподобної Єфросинії Олександрійської. Це свято присвячене її вірі та стійкості, адже вона, відмовившись від мирського життя, присвятила себе Христу і досягла святості через чернечий подвиг.
«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 25 вересня 2025 року.
Зміст
Релігійні свята та їхня історія
День пам’яті преподобної Єфросинії Олександрійської
25 вересня православна церква вшановує пам'ять святої преподобної Єфросинії. За переказами, вона народилася в Олександрії в багатій родині. Коли батько хотів видати її заміж, дівчина таємно залишила дім і, переодягнувшись у чоловічий одяг, вступила до чоловічого монастиря під іменем Смарагд. Ніхто не здогадувався про її справжню стать. Лише перед смертю вона відкрила свою таємницю власному батькові, який випадково прийшов у той самий монастир. Її праведне життя стало свідченням цілковитої відданості Богу.
Молитви дня
О, преподобна мати Єфросиніє! Ти, що залишила земні блага заради Христа і служила Йому з усією ревністю, моли Бога за нас. Зміцни нас у вірі, даруй нам терпіння і мужність у випробуваннях. Допоможи нам здолати спокуси світу цього, щоб ми могли наслідувати твоє життя і досягти Царства Небесного.
Амінь
Народні вірування та прикмети
Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:
- Якщо йде дощ – зима буде сніжною та холодною.
- Якщо птахи летять низько – чекайте на сильні вітри.
- Сонячний і теплий день віщує пізню зиму.
- Ранковий туман стелиться по землі – на кілька днів встановиться тепла погода.
- Якщо вітер дме з півдня – зима буде теплою.
Читайте також:
- Церковний календар на 2025 рік: дати всіх свят, постів і поминальних днів
- Коли піст у 2025 році: дати, обмеження і правила
- Чому молодь не йде в священники? Релігієзнавці закликали ПЦУ міняти імідж
- Церковний календар на вересень 2025: коли святкуємо Різдво Пресвятої Богородиці та Віри, Надії, Любові і матері їх Софії
Коментарі — 0