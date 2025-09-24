Яке релігійне свято відзначається 25 вересня 2025: традиції та молитва

Свята 25 вересня в церковному календарі – День пам’яті преподобної Єфросинії Олександрійської

25 вересня православна церква вшановує пам'ять святої преподобної Єфросинії Олександрійської. Це свято присвячене її вірі та стійкості, адже вона, відмовившись від мирського життя, присвятила себе Христу і досягла святості через чернечий подвиг.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 25 вересня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобної Єфросинії Олександрійської

25 вересня православна церква вшановує пам'ять святої преподобної Єфросинії. За переказами, вона народилася в Олександрії в багатій родині. Коли батько хотів видати її заміж, дівчина таємно залишила дім і, переодягнувшись у чоловічий одяг, вступила до чоловічого монастиря під іменем Смарагд. Ніхто не здогадувався про її справжню стать. Лише перед смертю вона відкрила свою таємницю власному батькові, який випадково прийшов у той самий монастир. Її праведне життя стало свідченням цілковитої відданості Богу.

Молитви дня

О, преподобна мати Єфросиніє! Ти, що залишила земні блага заради Христа і служила Йому з усією ревністю, моли Бога за нас. Зміцни нас у вірі, даруй нам терпіння і мужність у випробуваннях. Допоможи нам здолати спокуси світу цього, щоб ми могли наслідувати твоє життя і досягти Царства Небесного. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі: