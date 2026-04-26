Яке релігійне свято відзначається 27 квітня 2026: традиції та молитва

Свята 27 квітня в церковному календарі – День пам’яті святого священномученика Симеона та святого преподобного Стефана, єпископа Волинського

27 квітня православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Симеона, родича Господнього по плоті, та преподобного Стефана, єпископа Володимир-Волинського. Це свято присвячене мужності апостольського служіння та розбудові християнської віри на українських землях.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого священномученика Симеона

Святий священномученик Симеон був сином Клеопи (молодшого брата святого Йосифа Обручника) і належав до числа 70-ти апостолів. Після страти апостола Якова він став другим єпископом Єрусалима. Симеон керував церквою понад 40 років і дожив до глибокої старості. У віці 120 років, за часів імператора Траяна, він був схоплений за доносом язичників, підданий тортурам і розп'ятий на хресті, прийнявши мученицьку смерть за Христа.

Молитви дня

О, святий священномученику Симеоне, ти, що родичем Господнім по плоті був і життя своє за віру поклав! Моли Милостивого Бога за нас, щоб зміцнив Він серця наші у правді та любові. Преподобний отче Стефане, світильнику землі Волинської, настав нас на шлях спасіння, віджени від нас усяку зневіру та зміцни у праці на користь Церкви нашої і народу українського. Амінь

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день часто називали «Симеоновим». Наші предки уважно стежили за природою:

Якщо на Симеона погода ясна – весна буде теплою і сухою до самого літа.

Якщо береза розпустила листя раніше за вільху – літо буде сонячним, якщо навпаки – дощовим.

Грім у цей день обіцяє багатий врожай хліба.

Побачити в небі багато птахів, що повертаються з вирію – до швидкого та стабільного потепління.

Цей день вважався сприятливим для планування робіт у саду та на городі, адже вірили, що святі Симеон та Стефан благословляють землю на родючість.