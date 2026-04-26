Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 27 квітня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
колаж: glavcom.ua

Свята 27 квітня в церковному календарі – День пам’яті святого священномученика Симеона та святого преподобного Стефана, єпископа Волинського

27 квітня православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Симеона, родича Господнього по плоті, та преподобного Стефана, єпископа Володимир-Волинського. Це свято присвячене мужності апостольського служіння та розбудові християнської віри на українських землях.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 27 квітня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого священномученика Симеона

Яке релігійне свято відзначається 27 квітня 2026: традиції та молитва фото 1

Святий священномученик Симеон був сином Клеопи (молодшого брата святого Йосифа Обручника) і належав до числа 70-ти апостолів. Після страти апостола Якова він став другим єпископом Єрусалима. Симеон керував церквою понад 40 років і дожив до глибокої старості. У віці 120 років, за часів імператора Траяна, він був схоплений за доносом язичників, підданий тортурам і розп'ятий на хресті, прийнявши мученицьку смерть за Христа.

Молитви дня

О, святий священномученику Симеоне, ти, що родичем Господнім по плоті був і життя своє за віру поклав! Моли Милостивого Бога за нас, щоб зміцнив Він серця наші у правді та любові. Преподобний отче Стефане, світильнику землі Волинської, настав нас на шлях спасіння, віджени від нас усяку зневіру та зміцни у праці на користь Церкви нашої і народу українського.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день часто називали «Симеоновим». Наші предки уважно стежили за природою:

  • Якщо на Симеона погода ясна – весна буде теплою і сухою до самого літа.
  • Якщо береза розпустила листя раніше за вільху – літо буде сонячним, якщо навпаки – дощовим.
  • Грім у цей день обіцяє багатий врожай хліба.
  • Побачити в небі багато птахів, що повертаються з вирію – до швидкого та стабільного потепління.

Цей день вважався сприятливим для планування робіт у саду та на городі, адже вірили, що святі Симеон та Стефан благословляють землю на родючість.

Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Великодні традиції: як потрібно прибирати оселю напередодні свята
Великодні традиції: як потрібно прибирати оселю напередодні свята
8 квiтня, 17:40
Шість столичних театрів увійшли до десятки найдохідніших театрів України
Десять театрів в Україні, які заробляють найбільше грошей. Оприлюднено рейтинг
27 березня, 11:01
Яке релігійне свято відзначається 1 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 1 квітня 2026: традиції та молитва
31 березня, 22:00
Митрополит Євстратій (Зоря): Андрій Маруцак не має жодної громади
Церковний скандал. Речник ПЦУ пояснив статус архієпископа, близького до Філарета
1 квiтня, 12:24
Яке релігійне свято відзначається 5 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 5 квітня 2026: традиції та молитва
4 квiтня, 22:00
Росії існувала чітка система тарифів на релігійні послуги для бізнесу
Очільник «Укрпошти» розповів, чим його шокували священники в РФ
8 квiтня, 12:25
Компанії оприлюднили розклад роботи своїх відділень на період Великодніх свят
«Укрпошта» та «Нова пошта» опублікували графік роботи на Великдень
7 квiтня, 08:30
Яке релігійне свято відзначається 25 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 25 квітня 2026: традиції та молитва
24 квiтня, 22:00
Продажі квітів різко впали у 2022-му, але зараз майже повернулися до довоєнного рівня
«Військові формують попит». Виробники та продавці розказали, як війна змінила ринок квітів
22 квiтня, 22:45

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 27 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 27 квітня 2026: традиції та молитва
Посівний календар на травень 2026: час масового висаджування та боротьби за майбутній врожай
Посівний календар на травень 2026: час масового висаджування та боротьби за майбутній врожай
«Не треба приймати жодних нових законів». Нардеп дав рецепт, як прибрати ТЦК з вулиць
«Не треба приймати жодних нових законів». Нардеп дав рецепт, як прибрати ТЦК з вулиць
Мобілізований утік прямо з автобуса, який віз його до частини: як його покарали
Мобілізований утік прямо з автобуса, який віз його до частини: як його покарали
Прогноз погоди на тиждень 27 квітня – 3 травня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 27 квітня – 3 травня 2026 року
Донори виділили грант Чорнобильській АЕС для ліквідації наслідків удару російського дрону
Донори виділили грант Чорнобильській АЕС для ліквідації наслідків удару російського дрону

Новини

В Україні дощі з грозами: погода на 26 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
Вчора, 19:57
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
Вчора, 17:58
Грав у Росії та НБА. Що відомо про нового героя «Холостяка» Кравцова
Вчора, 15:55
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
Вчора, 05:59
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
24 квiтня, 22:15

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua