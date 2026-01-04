4 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 4 січня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

4 січня у світі відзначають день абетки Брайля. За церковним календарем цей день присвячений Собору 70-ти святих апостолів, які стали першими благовісниками християнства.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 4 січня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день абетки Брайля

Це свято було встановлене ООН на честь дня народження Луї Брайля, винахідника рельєфно-крапкового шрифту. Абетка Брайля забезпечує доступ до інформації мільйонам людей із вадами зору, що має потужний гуманітарний зміст у всьому світі.

День Ньютона

Світ відзначає день народження великого вченого Ісаака Ньютона (1643 р.). Його відкриття в галузі фізики та математики стали потужним фундаментом для сучасної науки.

Всесвітній день гіпнозу

Мета цього дня – розвінчати міфи навколо гіпнотерапії та розповісти про її можливості у лікуванні психосоматичних розладів.

Релігійні свята та їхня історія

Собор святих 70-ти апостолів

Православна церква вшановує собор учнів Ісуса Христа, яких Він обрав на додачу до 12 головних апостолів. Ці 70 проповідників були послані Спасителем «по двоє перед Своєю особою» до всіх міст, де Він мав побувати. Серед них були такі відомі постаті, як євангелісти Марко та Лука, апостоли Яків, Тимофій та Тит.

Встановлення цього свята має потужний духовний сенс: Церква підкреслює рівність та значущість подвигу кожного з апостолів, які рознесли звістку про Христа у найвіддаленіші куточки світу. Більшість із них закінчили своє життя мученицьки, але їхня праця стала основою віри для мільярдів людей.

Народні вірування та прикмети

Наші предки називали цей день «Зосима» (за старим стилем вшановували преподобного Зосиму). З 4 січня пов’язано чимало прикмет, що обіцяють потужний врожай або зміну погоди:

Якщо на деревах багато снігу – літо буде вдалим для бджолярів (буде багато меду).

Червоний світанок віщує потужний вітер найближчими днями.

Зоряне небо вночі – до сильних та тривалих морозів.

Якщо хмари пливуть проти вітру – незабаром почнеться снігопад.

Вважалося, що 4 січня не можна підглядати та підслуховувати, щоб не накликати на себе нещастя.

Історичні події

1493 рік – Христофор Колумб відкрив Америку і попрямував назад до Іспанії;

1494 рік – в Цетинє (сучасна Чорногорія) видають звід православних пісень «Осмогласник» – перша книга в південнослов'янських державах, надрукована кирилицею;

1885 рік – у штаті Айова доктор Вільям Грант проводить першу у світі успішну операцію з видалення апендикса;

1912 рік – Місяць опиняється на найкоротшій відстані від Землі у XX сторіччі (348 249 км);

1914 рік – після викрадення, що сталося 1911 року, картина Леонардо да Вінчі «Мона Ліза» повертається до Лувру;

1919 рік – Рада Східної Галичини ухвалює рішення про приєднання до України;

1919 рік – Українська Центральна Рада забороняє обіг в Україні російських, німецьких і австрійських грошей;

1936 рік – Billboard друкує перший чарт, незабаром цей чарт отримує статус офіційного всеамериканського хітпараду;

1943 рік – американський журнал «Тайм» підбиває підсумки 1942 року і називає «людиною року» Сталіна;

1948 рік – після понад 60 років британської окупації, Бірма (нині М'янма) проголошує незалежність і стає незалежною федеративною республікою;

1951 рік – війна в Кореї: війська КНДР за підтримки китайців повторно беруть Сеул;

1954 рік – Елвіс Преслі записує свої перші пісні;

1958 рік – після 92 днів перебування у космосі входить в атмосферу і згорає перший штучний супутник Землі «Спутник 1» – перший зроблений людиною космічний об'єкт;

1970 рік – учасники гурту The Beatles востаннє спільно збираються на студії для запису пісні Let It Be;

1985 рік – в одній з клінік північного Лондона народжується дівчинка у місіс Коттон – першої у світі сурогатної матері;

1991 рік – гурт Nirvana підписує контракт із компанією Geffen;

1992 рік – Албанія та Узбекистан визнають незалежність України;

1992 рік – Україна встановлює дипломатичні відносини з Польщею, Естонією та Китаєм;

2004 рік – марсохід «Спіріт» здійснює посадку на Марсі;

2004 рік – після «революції троянд» у Грузії відбуваються президентські вибори;

2007 рік – Ненсі Пелосі стає першою в історії США жінкою-спікером Палати представників;

2010 рік – відкривають найвищий хмарочос у світі – Бурдж Дубай (нині Бурдж Халіфа).

Іменини

День ангела святкують: Олександр, Артем, Денис, Микола, Остап, Павло, Степан, Тимофій, Яків, Зінаїда.