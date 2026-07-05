Яке релігійне свято відзначається 6 липня 2026: традиції та молитва

Свята 6 липня в церковному календарі – День пам'яті преподобного Сисоя Великого

6 липня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять преподобного Сисоя Великого – єгипетського пустельника IV–V століть, учня святого Антонія Великого. Це свято присвячене смиренню, безмежному терпінню та надії на Боже милосердя.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 6 липня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті преподобного Сисоя Великого

Преподобний Сисой народився близько 367 року в Єгипті. Він став учнем святого Антонія Великого – одного з основоположників християнського чернецтва. Після смерті духовного вчителя Сисой оселився в тій самій печері, де жив Антоній, і продовжив подвижницьке життя в єгипетській пустелі.

Святий прославився суворим аскетизмом: багато часу відводив молитві, посту та духовним вправам. До нього сходилися численні учні й паломники, які шукали мудрості й підтримки. Попри велич свого духовного подвигу, Сисой завжди вважав себе недостойним і смиренно говорив про власну слабкість.

Церковний переказ оповідає про неодноразові чудеса за його молитвами. Одного разу батько приніс до Сисоя сина, який помер дорогою до печери. Святий помолився – і хлопець ожив. Перед власною кончиною Сисой, за переказом, побачив видіння, в якому сам Антоній та інші подвижники прийшли взяти його душу. Останні слова святого були про власну недостойність – вірний знак його духовної чистоти. Преподобний Сисой помер близько 429 року.

Молитва дня

До преподобного Сисоя Великого звертаються з молитвами про заступництво, захист від зла, зміцнення віри та помічника у вихованні дітей.

О, преподобний отче Сисою! Благий подвижник і заступник наш перед Господом! Споглянь на нас милостиво, вислухай молитви наші, очисти серця наші від усякого зла і даруй нам терпіння і смирення. Помолися за нас, щоб Господь захистив нас від лукавого, від усяких напастей і хвороб. Благослови труди наші, збережи наші родини у мирі та злагоді. Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день пов'язували зі збиранням першого врожаю та цілющою силою ранкової роси. За повір'ям, роса 6 липня має особливу цілющу силу – наші предки прокидалися до сходу сонця й ходили по ній босоніж.

Велика ранкова роса на траві – до гарного врожаю огірків і горіхів.

Якщо соловей замовк – настав час збирати ячмінь.

Дощ цього дня – ознака того, що осінь буде вологою.

Жовте листя на деревах вже з'явилося – чекайте на ранню осінь.

Жовті хмари на небосхилі – незабаром злива.

Що не можна робити

За народними віруваннями, 6 липня жінкам не варто братися за хатні справи – вважалося, що цього дня всі обов'язки по господарству мали перебрати на себе чоловіки. Також не радили квапитися і приймати поспішні рішення. Уникали сварок, пліток і лихослів'я, не ображали дітей і тварин, не відмовляли нужденним у допомозі.