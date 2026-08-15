У Києві запрацює соціальний патруль: кому допоможуть узимку

Мобільна бригада з 1 грудня забезпечуватиме людей без житла гарячим харчуванням на трьох вокзалах

У Києві з початком холодів традиційно відновить роботу соціальний патруль – мобільна бригада допомагатиме людям, які не мають постійного місця проживання або опинилися у складних життєвих обставинах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження Київського міського голови.

Хто виїжджатиме на допомогу

Соціальне патрулювання діє в столиці з 2006 року й щороку відновлюється з настанням холодного сезону – так само буде і взимку 2026–2027 років: бригада працюватиме з 1 грудня до 1 квітня. До її складу входять соціальний працівник, водій і кухар. Мобільна група виїжджає щодня, включно з вихідними та святковими днями, і не лише годує людей, а й розповідає їм про доступні соціальні послуги та можливість отримати допомогу у профільних закладах.

Щодня патруль розвозить 200 порцій гарячих обідів, які видають безкоштовно за затвердженим графіком:

приміський вокзал «Дарниця» (вул. Привокзальна, 1) – з 11:00 до 11:40;

залізнична станція «Київ-Волинський» – з 13:10 до 13:30;

центральний залізничний вокзал (вул. Вокзальна, 7) – з 13:50 до 14:50.

Хто може звернутися по допомогу

Скористатися підтримкою патруля можуть:

люди без постійного місця проживання;

ті, хто тимчасово залишився без житла;

люди, які опинилися в кризових життєвих обставинах.

Патрулювання – лише один із напрямів допомоги, які столична влада пропонує людям без житла взимку. У Києві діє мережа установ, де можна отримати комплексну підтримку: тимчасове місце для ночівлі, харчування, засоби особистої гігієни та можливість прийняти душ. Фахівці структурних підрозділів Будинку соціального піклування також допомагають людям із працевлаштуванням, відновленням документів і реєстрацією місця проживання чи перебування.

Якщо ви знаєте людину, яка потребує такої підтримки, повідомити про це можна за телефоном Будинку соціального піклування: (044) 497-41-81.

Нагадаємо, паралельно з підготовкою до зими у столиці формують списки для тимчасового переселення маломобільних киян на випадок тривалого блекауту – насамперед туди внесуть самотніх пенсіонерів, людей з інвалідністю та родини з дітьми з інвалідністю.