Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Києві запрацює соціальний патруль: кому допоможуть узимку

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
У Києві запрацює соціальний патруль: кому допоможуть узимку
Соціальні працівники щодня видаватимуть безхатченкам гарячі обіди на столичних вокзалах
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Мобільна бригада з 1 грудня забезпечуватиме людей без житла гарячим харчуванням на трьох вокзалах

У Києві з початком холодів традиційно відновить роботу соціальний патруль – мобільна бригада допомагатиме людям, які не мають постійного місця проживання або опинилися у складних життєвих обставинах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження Київського міського голови.

Хто виїжджатиме на допомогу

Соціальне патрулювання діє в столиці з 2006 року й щороку відновлюється з настанням холодного сезону – так само буде і взимку 2026–2027 років: бригада працюватиме з 1 грудня до 1 квітня. До її складу входять соціальний працівник, водій і кухар. Мобільна група виїжджає щодня, включно з вихідними та святковими днями, і не лише годує людей, а й розповідає їм про доступні соціальні послуги та можливість отримати допомогу у профільних закладах.

Щодня патруль розвозить 200 порцій гарячих обідів, які видають безкоштовно за затвердженим графіком:

  • приміський вокзал «Дарниця» (вул. Привокзальна, 1) – з 11:00 до 11:40;
  • залізнична станція «Київ-Волинський» – з 13:10 до 13:30;
  • центральний залізничний вокзал (вул. Вокзальна, 7) – з 13:50 до 14:50.

Хто може звернутися по допомогу

Скористатися підтримкою патруля можуть:

  • люди без постійного місця проживання;
  • ті, хто тимчасово залишився без житла;
  • люди, які опинилися в кризових життєвих обставинах.

Патрулювання – лише один із напрямів допомоги, які столична влада пропонує людям без житла взимку. У Києві діє мережа установ, де можна отримати комплексну підтримку: тимчасове місце для ночівлі, харчування, засоби особистої гігієни та можливість прийняти душ. Фахівці структурних підрозділів Будинку соціального піклування також допомагають людям із працевлаштуванням, відновленням документів і реєстрацією місця проживання чи перебування.

Якщо ви знаєте людину, яка потребує такої підтримки, повідомити про це можна за телефоном Будинку соціального піклування: (044) 497-41-81.

Нагадаємо, паралельно з підготовкою до зими у столиці формують списки для тимчасового переселення маломобільних киян на випадок тривалого блекауту – насамперед туди внесуть самотніх пенсіонерів, людей з інвалідністю та родини з дітьми з інвалідністю.

Читайте також:

Теги: Київ зима вокзал харчування піклування влада безхатченки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Терміни обмежень не уточнюються
Окупаційна влада обмежила мобільний зв'язок в Криму
16 липня, 04:13
Jerry Heil, Павло Вишебаба та Женя Янович долчилися до протестів у Києві
Зірки підтримали Михайла Федорова на мітингах проти його звільнення (фото)
16 липня, 14:34
Під час розгляду матеріалів державного контролю педагогічна працівниця визнала факт порушення
У Києві вчителька отримала штраф через російськомовний мультфільм на уроці
21 липня, 17:49
Соломія Вітвіцька: «Не можуть усі одночасно взяти й виїхати»
«Всі лякають зимою». Соломія Вітвіцька розповіла, чи планує їхати з Києва після пологів
7 серпня, 15:21
Перевізник наголошує, що на відміну від іншого комунального транспорту столиці, де вартість проїзду зросла майже в чотири рази, квиток на кільцеву електричку подорожчає лише вдвічі
«Укрзалізниця» піднімає ціни на Kyiv City Express: скільки коштуватиме проїзд з 22 липня
20 липня, 16:08
У Києві біля будівлі МЗС встановили 8-метрову скульптуру «Фенікс» з фестивалю Burning Man
Арт-об'єкт, що пройшов крізь вогонь у США, встановили у Києві (фото)
26 липня, 06:53

Суспільство

У Києві запрацює соціальний патруль: кому допоможуть узимку
У Києві запрацює соціальний патруль: кому допоможуть узимку
Яке релігійне свято відзначається 16 серпня 2026: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 16 серпня 2026: традиції та молитви
Плани стійкості – на експорт. Мінвідновлення розповіло про європейців, які зацікавилися українським ноу-хау
Плани стійкості – на експорт. Мінвідновлення розповіло про європейців, які зацікавилися українським ноу-хау
Політик, який п’ять разів балотувався у президенти, розповів, яку пораду дав би Зеленському
Політик, який п’ять разів балотувався у президенти, розповів, яку пораду дав би Зеленському
Пані посол розкрила, яких фахівців Україна готова запросити на роботу з Філіппін
Пані посол розкрила, яких фахівців Україна готова запросити на роботу з Філіппін
Броньований Austin і містерія зі смолоскипами. Третій корпус Білецького організував прощання з Коновальцем
Броньований Austin і містерія зі смолоскипами. Третій корпус Білецького організував прощання з Коновальцем

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
192K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 серпня 2026
126K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
111K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
61K
«Буде важче, ніж було». Мадяр пояснив, коли завершиться війна з Росією

Новини

Рік на посаді: скільки заробляє керівник «Енергоатома», призначений після «Міндічгейту»
Сьогодні, 19:00
Премії більші за зарплати: скільки заробляє керівництво Адміністрації морських портів
Сьогодні, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 15 серпня 2026 року
Сьогодні, 08:18
Кремль не готовий до миру без капітуляції України – ISW
Сьогодні, 08:06
Вигадали 200 «мобілізованих» для звітності: екскерівникам ТЦК повідомлено про підозру
Вчора, 22:00
Естонія запустила нову систему моніторингу дронів на кордоні з РФ
Вчора, 21:39

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua