У Києві запрацює соціальний патруль: кому допоможуть узимку
Мобільна бригада з 1 грудня забезпечуватиме людей без житла гарячим харчуванням на трьох вокзалах
У Києві з початком холодів традиційно відновить роботу соціальний патруль – мобільна бригада допомагатиме людям, які не мають постійного місця проживання або опинилися у складних життєвих обставинах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження Київського міського голови.
Хто виїжджатиме на допомогу
Соціальне патрулювання діє в столиці з 2006 року й щороку відновлюється з настанням холодного сезону – так само буде і взимку 2026–2027 років: бригада працюватиме з 1 грудня до 1 квітня. До її складу входять соціальний працівник, водій і кухар. Мобільна група виїжджає щодня, включно з вихідними та святковими днями, і не лише годує людей, а й розповідає їм про доступні соціальні послуги та можливість отримати допомогу у профільних закладах.
Щодня патруль розвозить 200 порцій гарячих обідів, які видають безкоштовно за затвердженим графіком:
- приміський вокзал «Дарниця» (вул. Привокзальна, 1) – з 11:00 до 11:40;
- залізнична станція «Київ-Волинський» – з 13:10 до 13:30;
- центральний залізничний вокзал (вул. Вокзальна, 7) – з 13:50 до 14:50.
Хто може звернутися по допомогу
Скористатися підтримкою патруля можуть:
- люди без постійного місця проживання;
- ті, хто тимчасово залишився без житла;
- люди, які опинилися в кризових життєвих обставинах.
Патрулювання – лише один із напрямів допомоги, які столична влада пропонує людям без житла взимку. У Києві діє мережа установ, де можна отримати комплексну підтримку: тимчасове місце для ночівлі, харчування, засоби особистої гігієни та можливість прийняти душ. Фахівці структурних підрозділів Будинку соціального піклування також допомагають людям із працевлаштуванням, відновленням документів і реєстрацією місця проживання чи перебування.
Якщо ви знаєте людину, яка потребує такої підтримки, повідомити про це можна за телефоном Будинку соціального піклування: (044) 497-41-81.
Нагадаємо, паралельно з підготовкою до зими у столиці формують списки для тимчасового переселення маломобільних киян на випадок тривалого блекауту – насамперед туди внесуть самотніх пенсіонерів, людей з інвалідністю та родини з дітьми з інвалідністю.
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