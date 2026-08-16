Острозькій Біблії виповнилося 445 років: три її примірники знайшли на Афоні

Директор Міжнародного інституту афонської спадщини нагадав про знахідку, наголосивши на унікальності української духовної спадщини на Святій Горі

Цими днями виповнюється 445 років від часу появи Острозької Біблії (1581) – першого українського друкованого видання повного корпусу Святого Письма церковнослов'янською мовою. До цієї дати директор Міжнародного інституту афонської спадщини Сергій Шумило розповів про виявлені на Афоні три раніше невідомі примірники цієї пам'ятки, пише «Главком».

Унікальна знахідка в закритих книгозбірнях

Острозька Біблія (1256 сторінок) – національна пам'ятка та святиня XVI століття. Загалом у світі сьогодні збереглося близько 350 її примірників. Дослідник ще у червні 2024 року виявив три додаткові, раніше невідомі екземпляри у закритих монастирських книгосховищах на Святій Горі Афон у Греції – експедицію тоді підтримали британські University of Exeter та The British Academy, а пізніше дослідження також отримало підтримку німецького Інституту історії та культури Східної Європи імені Лейбніца й Gerda Henkel Foundation.

фото: фото: Сергій Шумило / Facebook

Наголошуючи на важливості знахідки до річниці, Шумило зазначив, що судячи з маргіналій на інших острозьких виданнях з тієї ж афонської колекції, один із примірників міг належати або бути привезеним на Афон українським письменником-полемістом преподобним Іваном Вишенським, який на межі XVI–XVII століть перебував там у печерному затворі. Інший примірник зберігався в Нямецькому монастирі в Румунії, який очолював український подвижник преподобний Паїсій Величковський, а третій у 1754 році передали до українського «козацького» скиту «Чорний Вир» на Афоні – обителі, заснованої запорозькими козаками-ченцями, патроном якої був кошовий отаман Петро Калнишевський.

фото: Сергій Шумило / Facebook

Сотні українських стародруків на чужині

За підсумками експедиції історик нарахував у колекції одного афонського монастиря 32 кириличні стародруки, видані в Київській митрополії у XVI–XVII століттях, та 143 українські стародруки XVIII століття – переважна більшість належала саме бібліотеці «козацького» скиту. Дослідник підкреслив, що це доволі велика колекція для будь-якої бібліотеки, і припустив, що три століття тому книжок могло бути значно більше.

фото: Сергій Шумило / Facebook

Особливу увагу вчений звернув на те, що частину видань на Афон передавав безпосередньо меценат князь Василь-Костянтин Острозький, засновник Острозької академії, – цьогоріч виповнюється 500 років від дня його народження та 450 років від заснування академії. За словами Шумила, ці знахідки засвідчують тісні контакти афонських монастирів з духовенством, чернецтвом Київської митрополії та українським козацтвом і є предметом національної гордості.

фото: Сергій Шумило / Facebook

До слова, дослідження української спадщини на Афоні триває вже кілька років: раніше той самий науковець виявив у афонському книгосховищі 144 київські стародруки XVIII століття, а ще раніше – унікальний дарчий напис письменника Василя Суразького преподобному Івану Вишенському.

Нагадаємо, дослідження української спадщини на Афоні триває вже кілька років: раніше «Главком» писав, що на Афоні моляться за перемогу України, а Вселенський патріарх Варфоломій особисто відвідував Святу Гору з молитвою за припинення війни. Українська духовна спадщина за кордоном і надалі залишається темою, яку «Главком» регулярно висвітлює, зокрема історію перекладів і видань Святого Письма українською мовою.