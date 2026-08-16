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В Україні спекотна неділя до 32°: погода на 16 серпня 2026 року

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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В Україні спекотна неділя до 32°: погода на 16 серпня 2026 року
16 серпня в Україні сонячно й без опадів
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють близько 30° тепла

У неділю, 16 серпня, Україна проведе вихідний під пекучим серпневим сонцем: хмарність невелика, опадів не прогнозується, а температура вдень сягне 27–32°. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

16 серпня в Україні встановиться тепла й сонячна погода без жодних сюрпризів – антициклон іще тримає ситуацію, дозволяючи насолодитися справжнім літнім вихідним. Хмарність невелика, опадів не прогнозується по всій країні. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с – тихий і ненав'язливий. Температура вночі 11–16°; вдень 27–32° – відчутно тепліше, ніж учора.

В Україні спекотна неділя до 32°: погода на 16 серпня 2026 року фото 1

У неділю, 16 серпня, у Києві хмарність невелика, опадів не прогнозується – ідеальний день для прогулянки або відпочинку на природі. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура по Київській області вночі 11–16°, вдень 27–32°; у Києві вночі 14–16°, вдень близько 30°.

Нагадаємо, синоптики заздалегідь попереджали, яким буде серпень в Україні: спекотним і мінливим.

Детальніше про погоду найближчими днями – у прогнозі на 10–16 серпня 2026 року

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Теги: спека Укргідрометцентр Україна вітер погода

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