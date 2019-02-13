Справа Супрун: суд закликає утримуватися від політичного тиску на процес



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Якщо Уляна Супрун має бажання брати участь у засіданнях Кабінету міністрів – має бути відповідна постанова Ради про призначення її міністром охорони здоров’я України», - суддя

У суді кажуть, що такої форми доведення своєї позиції у справі як мітинг, брифінг чи інше зібрання - не передбачено

В Окружному адміністративному суді Києва закликають учасників «справи Супрун» дотримуватися процесуальних прав та обов’язків і не чинити політичний тиск на суд і суддів. Про це йдеться у заяві прес-служби суду з приводу закликів представників МОЗ, що лунають на брифінгах під будівлею суду, негайно прийняти рішення у справі про повноваження в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

«Закликаємо учасників у справі дотримуватись процесуальних прав та обов’язків та утриматись від політичного тиску на суд та суддів», - ідеться у зверненні.

У заяві також наголошується, що відповідно до положень Кодексу адміністративного судочинства такої форми доведення своєї позиції стороною у справі як мітинг, брифінг чи інше зібрання не передбачено та «повинно здійснюватись виключно в судовому порядку з наданням відповідних документів».

«Ми вкотре наголошуємо, що суд залишається незалежним від інших гілок влади і політичний тиск на суддів у будь-якому його прояві є неприпустимим. Натомість, до адміністративного суду щоденно надходять позови щодо оскарження дій, рішень та бездіяльності уряду, міністерств, відомств та посадових осіб. В процесі розгляду таких справ суд виявляє недоліки та скасовує оскаржувані рішення. Це є обов’язком адміністративної юстиції. Рішення суду є обов’язковим для виконання та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано», - зазначають у суді.

У прес-службі суду підкреслюють: на сьогодні «якщо Супрун має бажання брати участь у прийнятті рішень на засіданнях Кабінету міністрів України – має бути відповідна постанова Верховної Ради України про призначення її міністром охорони здоров’я України».

«З врахуванням виступу Супрун та її бажання працювати міністром охорони здоров’я України ми вимушені вкотре нагадати всім зацікавленим особам, що відповідно положення ст.114 Конституції України, Закону України «Про Кабінет Міністрів України» члени Кабінету міністрів України, крім прем'єр-міністра України, міністра оборони України і міністра закордонних справ України, призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням прем'єр-міністра України», - наголошують у суді.

Нагадаємо, 5 лютого Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука і заборонив Супрун здійснювати повноваження виконувача обов’язків міністра охорони здоров'я.

Мосійчук подав проти Супрун позов щодо відсутності у неї компетенцій для виконання обов’язків міністра охорони здоров’я.

Водночас суд не заборонив їй здійснювати повноваження, що були делеговані, як заступнику міністра.

Посол Британії в Україні Джудіт Гоф висловила занепокоєння через відсторонення Супрун.

У Міністерстві охорони здоров'я консультуються з юристами через заборону суду Уляні Супрун виконувати обов'язки в. о. міністра охорони здоров'я.

Як повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, рішення суду про заборону Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я буде обговорено між членами уряду.

Президент Петро Порошенко заявив, що відсторонена від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я Супрун має повну його підтримку.