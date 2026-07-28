Туск після нападу на українців: хулігани отримали політичний патронат

Прем'єр Польщі закликав президента Кароля Навроцького відреагувати на напад, а його речник звинуватив уряд у нездатності забезпечити безпеку

Після нападу на українську пару у Вроцлаві Дональд Туск заявив, що радикали й хулігани стали сміливішими через політичну підтримку, яку вони отримують. У відповідь канцелярія президента звинуватила уряд у неспроможності забезпечити безпеку на вулицях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RMF24.

«Ми повинні вести рішучу війну проти насильства. Бандити, хулігани та ця патологія насильства набули сміливості та зухвалості, оскільки отримали політичний патронат», – заявив Туск на початку засідання уряду.

Туск також звернув увагу, що один із затриманих у справі про напад у соцмережах називав себе «захисником кордону». За словами прем'єра, це свідчить про те, «які сили стоять за людьми, які вдають із себе великих патріотів».

Глава уряду також звернувся до президента Кароля Навроцького, закликавши його припинити мовчати щодо нападу. Крім того, прем'єр закликав лідера партії «Право і справедливість» Ярослава Качинського припинити заклики до створення «ополчень», заявивши, що політики, які надають радикалам політичну підтримку, також несуть відповідальність за зростання насильства.

У відповідь речник президента Кароля Навроцького Рафал Лешкевич заявив, що Дональд Туск не здатен забезпечити безпеку на польських вулицях, де ще кілька років тому подібних інцидентів не було. За його словами, нові випадки агресії є проявом безпорадності уряду та неефективності міністра внутрішніх справ Марціна Кервінського. Лешкевич також заявив, що прем'єр намагається перекласти відповідальність на президента й опозицію, а його слова є проявом безпорадності та політичною маніпуляцією.

Нагадаємо, у ніч на 27 липня у Вроцлаві група чоловіків напала на 20-річну українку та 21-річного українця. За даними поліції, напад супроводжувався образами на національному ґрунті. Правоохоронці затримали двох підозрюваних, одному з них уже висунули обвинувачення у побитті та застосуванні насильства з мотивів національної ненависті.

Після інциденту виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга доручив Генеральному консульству України терміново вжити необхідних заходів реагування. Дипломати направили офіційний запит до польських правоохоронців і очікують на офіційне підтвердження обставин нападу та притягнення винних до відповідальності відповідно до законодавства Польщі.