Зеленський назвав ухвалення санкцій проти Росії кроком до миру

Янг: санкції – «моральний сигнал» для виснаженої, але успішної України

Сенат США 86 голосами проти 12 підтримав процедурне рішення щодо санкційного законопроєкту проти Росії та Ірану, розчистивши шлях до його подальшого розгляду. Голосування відбулося за кілька годин після похорону сенатора Ліндсі Грема – головного автора документа, а за його перебігом із галереї спостерігав президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави та The Associated Press.

Голосування у день прощання

Роботу над законопроєктом сенатори вели понад рік. Двопартійне процедурне голосування – ще не остаточне ухвалення, а перший крок до нього – відбулося за кілька годин після церемонії прощання з Гремом у Вашингтонському національному соборі. Сенатор-республіканець від Південної Кароліни помер 11 липня від раптової хвороби, встигнувши напередодні узгодити фінальні деталі документа з Білим домом.

Сенатор-демократ Річард Блументаль, співавтор законопроєкту, розповів, що це рішення надало документу додаткового політичного імпульсу.

«Спостерігати за його обличчям на галереї, коли ми голосували, було справжньою миттю радості», – зазначив Блументаль, маючи на увазі присутність Зеленського в залі.

фото: Офіс президента України

Зеленський у Капітолії

Напередодні голосування Зеленський, який прибув до Вашингтона на прощальну церемонію з Гремом, зустрівся із сенаторами обох партій і заявив їм, що Україна досягає успіхів у війні проти Росії, але потребує подальшої допомоги США. За словами республіканця Тодда Янга, президент назвав санкційний законопроєкт «моральним сигналом» для країни, яка виснажена, але тримається – і навіть здобуває більше.

Після зустрічі Зеленський піднявся на галерею Сенату спостерігати за голосуванням і помахав сенаторам на знак підтримки. Того ж дня він також зустрівся з президентом США Дональдом Трампом, з яким обговорив можливості посилення протиповітряної оборони України.

Республіканець Джим Джастіс переказав сенаторам слова українського президента: перший рік війни був боротьбою за виживання, наступні три – Україна ставала на ноги, а тепер, за словами Зеленського, українці перемагають.

фото: Офіс президента України

Зеленський: «крок до миру»

Сам президент пізніше підбив підсумки зустрічі з сенаторами. За його словами, на переговорах у Вашингтоні були присутні понад 60 сенаторів від обох партій – він подякував їм за підтримку та високу оцінку дій українських військових, зокрема спроможності відповідати Росії на удари по цивільних. Основною темою розмови, за словами Зеленського, стала протиракетна оборона.

«Символічно, що саме сьогодні, в день прощання із сенатором Ліндсі Гремом, у Сенаті відбулося процедурне голосування за законопроєкт щодо санкцій проти Росії, над яким він так багато працював. Було честю бути присутнім під час підрахунку голосів», – зазначив Зеленський.

Президент назвав ухвалене рішення першим кроком до реалізації планів Грема, наголосивши на важливості того, щоб цей інструмент запрацював.

фото: Офіс президента України

Що передбачає законопроєкт

Документ розрахований на п'ять років і надає президенту США право запроваджувати мита до 100% проти п'яти найбільших у світі покупців російської нафти чи природного газу – на чолі списку Китай та Індія. Передбачені винятки для країн, які імпортують менш як 15% природного газу з Росії та скорочують ці обсяги.

Законопроєкт також запроваджує санкції проти президента Росії Володимира Путіна, вищого політичного й військового керівництва країни, російських фінансових установ та енергетичних проєктів. Обмеження поширять на старі танкери під зміненими прапорами, які Росія використовує для обходу чинних санкцій на нафту. Водночас документ залишає президенту США право робити винятки, якщо той засвідчить Конгресу, що це відповідає національним інтересам.

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фото: Офіс президента України

Підтримка і сумніви демократів

Сенаторка-демократка Джин Шахін назвала законопроєкт найкращою нагодою підтримати Україну.

«Це наша найкраща нагода підтримати Україну. Ми захищаємо не лише її, а й решту Європи від дедалі агресивнішої Росії», – заявила Шахін.

Однак частина демократів, зокрема сенатор Рон Вайден, побоюється надмірних тарифних повноважень президента.

«Надзвичайно небезпечно надавати Трампу масштабні нові повноваження щодо мит, особливо після того, як ми побачили катастрофічні наслідки його хаотичної тарифної політики», – заявив Вайден, який має намір запропонувати поправку до тарифних положень документа під час подальших дебатів. Сенатор від Аризони Рубен Гальєго також визнав, що остаточне рішення ухвалить лише після дебатів.

Нагадаємо, під час зустрічі із сенаторами Зеленський заявив, що санкційний законопроєкт – це не лише про гроші, а про те, як зупинити війну, і головною проблемою для захисту від балістики президент назвав нестачу протиракетних систем.