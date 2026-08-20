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Українець заклав вибухівку під авто на замовлення РФ та втік до Польщі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Українець заклав вибухівку під авто на замовлення РФ та втік до Польщі
Польські спецслужби затримали українця після невдалого замаху в Ірпені
фото: Reuters

Замах на представника української оборонки зірвався через несправність пристрою, однак підозрюваному вдалося залишити країну

Польські спецслужби затримали у Варшаві 63-річного громадянина України Сергія П., якого підозрюють у спробі вбивства представника української оборонної промисловості. За даними слідства, чоловік діяв від імені російських розвідувальних служб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Wiadomosci WP.

За даними польського Агентства внутрішньої безпеки (ABW), Сергій П. заклав саморобний вибуховий пристрій під автомобіль посадовця української збройової промисловості в Ірпені Київської області.

Слідство встановило, що підозрюваний діяв від імені російських розвідувальних служб. Вибуховий пристрій мали привести в дію дистанційно за допомогою мобільного телефону. Однак запланований вибух не відбувся через несправність механізму.

Після невдалої спроби замаху підозрюваний залишив Україну та втік до Польщі. Співробітники Агентства внутрішньої безпеки встановили місцеперебування чоловіка та 5 серпня затримали його у Варшаві. Провести операцію вдалося завдяки співпраці польських правоохоронців із партнерськими службами України.

Сергію П. висунули звинувачення у замаху на вбивство представника української оборонної промисловості з використанням вибухівки. Також йому інкримінують незаконне зберігання вибухових речовин.

Суд відправив підозрюваного під варту на три місяці. Згідно з польським законодавством, у разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на напад на українських дітей у місті Бидгощ, назвавши подібні дії «антипольською діяльністю».

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Теги: росія вербовка українці Польща

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