Хто найвидатніший українець усіх часів? Результати свіжого опитування

Тарас Шевченко, Леся Українка та Богдан Хмельницький увійшли до трійки найвидатніших українців усіх часів за результатами опитування

Володимир Зеленський увійшов до п'ятірки, однак поступився Степану Бандері та Івану Мазепі

Українці назвали найвидатніших співвітчизників усіх часів. Перше місце з великим відривом посів поет Тарас Шевченко, а до першої п'ятірки потрапили, зокрема, провідник ОУН Степан Бандера та президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на опитування Rating Group.

Дослідження проводилося 4–9 серпня 2026 року. Респондентів попросили назвати українців, яких вони вважають найвидатнішими за всю історію.

Рейтинг очолив Тарас Шевченко – його назвали понад 60% опитаних. Друге місце посіла Леся Українка з результатом 28,4%. Далі розташувалися Богдан Хмельницький – 15,9%, Степан Бандера – 11% та Володимир Зеленський – 10,4%.

До переліку найчастіше згадуваних постатей також увійшли гетьман Іван Мазепа – 9,9%, історик і голова Української Центральної Ради Михайло Грушевський – 9,8%, філософ Григорій Сковорода – 9,1% та політик і дисидент В'ячеслав Чорновіл – 8,9%.

Також до переліку найвидатніших українців респонденти віднесли колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного – його назвали 4% опитаних. Василя Стуса згадали 3,9% респондентів, Ліну Костенко – 2,8%, Олександра Усика – 2,7%, Петра Порошенка – 2,5%.

До рейтингу також потрапили князь Ярослав Мудрий – 2,4%, конструктор Сергій Корольов – 2,3%, князь Володимир Великий – 2,1% та головнокомандувач УПА Роман Шухевич – 2%.

Менш як 2% опитаних назвали Андрія Кузьменка (Скрябіна), Андрія Шевченка, Павла Скоропадського, Івана Котляревського, Симона Петлюру, Петра Конашевича-Сагайдачного, Пилипа Орлика та Івана Сірка.

Близько 1% респондентів згадали актора Богдана Ступку, авіаконструктора Ігоря Сікорського та третього президента України Віктора Ющенка.

Тарас Шевченко очолював рейтинг найвидатніших українців і в попередні роки. Зокрема, у 2012 році його назвали 58,7% опитаних. Через десять років, у 2022-му, поет знову посів перше місце – тоді його назвали 63,9% респондентів.

Також «Главком» писав, що після початку повномасштабної війни ставлення українців до Степана Бандери суттєво змінилося. Історик Ярослав Грицак, посилаючись на дані «Рейтингу» за квітень 2022 року, зазначав, що тоді вперше за час незалежності більшість українців почали позитивно ставитися до Бандери.