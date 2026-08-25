Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Хто найвидатніший українець усіх часів? Результати свіжого опитування

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Хто найвидатніший українець усіх часів? Результати свіжого опитування
Тарас Шевченко, Леся Українка та Богдан Хмельницький увійшли до трійки найвидатніших українців усіх часів за результатами опитування
колаж: glavcom.ua

Володимир Зеленський увійшов до п'ятірки, однак поступився Степану Бандері та Івану Мазепі

Українці назвали найвидатніших співвітчизників усіх часів. Перше місце з великим відривом посів поет Тарас Шевченко, а до першої п'ятірки потрапили, зокрема, провідник ОУН Степан Бандера та президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на опитування Rating Group.

Дослідження проводилося 4–9 серпня 2026 року. Респондентів попросили назвати українців, яких вони вважають найвидатнішими за всю історію.

Рейтинг очолив Тарас Шевченко – його назвали понад 60% опитаних. Друге місце посіла Леся Українка з результатом 28,4%. Далі розташувалися Богдан Хмельницький – 15,9%, Степан Бандера – 11% та Володимир Зеленський – 10,4%.

До переліку найчастіше згадуваних постатей також увійшли гетьман Іван Мазепа – 9,9%, історик і голова Української Центральної Ради Михайло Грушевський – 9,8%, філософ Григорій Сковорода – 9,1% та політик і дисидент В'ячеслав Чорновіл – 8,9%.

Також до переліку найвидатніших українців респонденти віднесли колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного – його назвали 4% опитаних. Василя Стуса згадали 3,9% респондентів, Ліну Костенко – 2,8%, Олександра Усика – 2,7%, Петра Порошенка – 2,5%.

До рейтингу також потрапили князь Ярослав Мудрий – 2,4%, конструктор Сергій Корольов – 2,3%, князь Володимир Великий – 2,1% та головнокомандувач УПА Роман Шухевич – 2%.

Менш як 2% опитаних назвали Андрія Кузьменка (Скрябіна), Андрія Шевченка, Павла Скоропадського, Івана Котляревського, Симона Петлюру, Петра Конашевича-Сагайдачного, Пилипа Орлика та Івана Сірка.

Близько 1% респондентів згадали актора Богдана Ступку, авіаконструктора Ігоря Сікорського та третього президента України Віктора Ющенка.

Тарас Шевченко очолював рейтинг найвидатніших українців і в попередні роки. Зокрема, у 2012 році його назвали 58,7% опитаних. Через десять років, у 2022-му, поет знову посів перше місце – тоді його назвали 63,9% респондентів. 

Також «Главком» писав, що після початку повномасштабної війни ставлення українців до Степана Бандери суттєво змінилося. Історик Ярослав Грицак, посилаючись на дані «Рейтингу» за квітень 2022 року, зазначав, що тоді вперше за час незалежності більшість українців почали позитивно ставитися до Бандери.

Читайте також:

Теги: соцопитування історія українці Тарас Шевченко Україна В'ячеслав Чорновіл Степан Бандера Іван Мазепа Леся Українка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що змусить Москву погодитися на переговори
Коли Путін сяде за стіл переговорів: три вирішальні фактори
3 серпня, 12:20
Яке релігійне свято відзначається 23 серпня 2026: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 23 серпня 2026: традиції та молитви
22 серпня, 22:00
23 серпня – День Державного прапора України
День Державного Прапора України 2026: історія свята, значення кольорів та привітання
23 серпня, 04:04
Армії багатьох країн, зокрема й Україна, витратили рекордну кількість ракет ППО і зіткнулися з їх дефіцитом
Lockheed Martin розповів, коли з'явиться нова дешевша ракета для Patriot
30 липня, 05:15
На півдні та південному сході температура повертається до 28–33°
Україна знову прогріється до 33°: погода на 10 серпня 2026 року
10 серпня, 05:59
За словами Мадяра, ворог залишається невгамовним і поки не демонструє готовності зупинитися
Мадяр назвав п'ять умов, за яких Росія програє війну
9 серпня, 23:19
Крилата ракета «Фламінго»
Україна створила власний турбореактивний двигун для ракети
4 серпня, 06:39
«Купол Мікеланджело» боротиметься з широким спектром загроз, насамперед повітряних
Італійці випробують в Україні інноваційну систему ППО «Купол Мікеланджело»
9 серпня, 18:59
Карта бойових дій в Україні станом на 11 серпня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 11 серпня 2026 року
11 серпня, 08:16

Суспільство

Хто найвидатніший українець усіх часів? Результати свіжого опитування
Хто найвидатніший українець усіх часів? Результати свіжого опитування
У Львові фахівці відновили ексгумацію останків польських солдат, які загинули у 1939 році
У Львові фахівці відновили ексгумацію останків польських солдат, які загинули у 1939 році
Розкрито причину зникнення колорадського жука в Україні: чи повернеться шкідник
Розкрито причину зникнення колорадського жука в Україні: чи повернеться шкідник
Пройшов Соледар, Бахмут і Чорнобильську зону. Згадаймо Олександра Окончика
Пройшов Соледар, Бахмут і Чорнобильську зону. Згадаймо Олександра Окончика
Росія атакувала «шахедами» пункт пропуску на кордоні з Молдовою
Росія атакувала «шахедами» пункт пропуску на кордоні з Молдовою
Окупанти почали навчати підлітків Луганщини саперної справи
Окупанти почали навчати підлітків Луганщини саперної справи

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2026
83K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
65K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
62K
Софії Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
43K
Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще

Новини

Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
Сьогодні, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
Сьогодні, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
Вчора, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
Вчора, 09:11
В Україні до 30°, спека не відступає: погода на 24 серпня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
20 серпня, 15:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua