Короткочасні дощі, подекуди з грозами. Погода на 31 травня

На Київщині в останній день весни буде хмарно з проясненнями, очікуються короткочасні дощі, місцями гроза

Як пишуть синоптики, у більшості регіонів очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами

Погода в Україні у п'ятницю, 31 травня, буде хмарною з проясненнями. Короткочасні дощі очікуються в усіх регіонах, окрім півдня та Дніпропетровщини. Про це йдеться у прогнозі Українського гідрометцентру.

Температура повітря на сході та південному сході вдень очікується від +27 до +31 градуса, вночі буде +14...+18. У південних регіонах удень від +24 до +26, на Одещині до +22.

У центральних, північних та західних регіонах України вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +23 до +27. Вночі синоптики прогнозують від +13 до +15.

Синоптики попередили про пожежну небезпеку по Україні. Оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки в усіх областях, окрім західних, Вінницької, Одеської, Херсонської та Криму.

На Київщині в останній день весни буде хмарно з проясненнями, очікуються короткочасні дощі, місцями гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від +11 до +16, вдень від +21 до +26 градусів. У Києві вночі буде до +15, вдень від +22 до +24.

До слова, глобальний перехід на відновлювані джерела енергії в основних енергоспоживаючих секторах сповільнився у 2023 році через прогалини в регулюванні, політичний тиск і нездатність встановити чіткі цілі, заявила в середу політична група, повідомляє Reuters.

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