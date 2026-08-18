Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Хакерська атака на сервери АРМА. Агентство заявило про слід олігарха Фрідмана

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Хакерська атака на сервери АРМА. Агентство заявило про слід олігарха Фрідмана
АРМА звинувачує російського олігарха Фрідмана у хакерській атаці
фото: Коммерсантъ

АРМА наголошує, що конкурс з відбору управителя активів IDS Ukraine відбудеться у строки

Сервери Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) зазнали несанкціонованого втручання, що має ознаки хакерської атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АРМА.

Зазначається, що це сталося напередодні завершення 22 серпня строку подання заявок на участь у конкурсі з відбору управителя активів, підконтрольних російському підсанкційному олігарху Михайлу Фрідману.

«У російського олігархічного капіталу за роки присутності в Україні сформувалося достатньо людей, готових обслуговувати його інтереси всередині нашої держави. Ще з весни цього року ми почали фіксувати ознаки незаконного втручання у процеси, пов’язані з роботою Агентства, зокрема несанкціонований доступ до Реєстру посадових осіб АРМА. За цими фактами розпочато ширше розслідування НАБУ, а обставини останніх подій, зокрема хакерської атаки, розслідуються СБУ», – заявила т. в. о. голови АРМА Ярослава Максименко.

Посадовиця додала: «Наші фахівці та правоохоронці аналізують не лише сам факт кібератаки, а й послідовність подій навколо конкурсу IDS Ukraine. Ми бачимо тривожну синхронність. Подібне вже відбувалося цієї весни, коли про кібератаку повідомляло агентство Reuters: спроби втручання та зламу супроводжувалися інформаційними хвилями, а також активізацією запитів з боку окремих медіа та народних депутатів. Розслідування буде доведено до кінця. Остаточні висновки щодо організаторів, замовників та виконавців атаки має встановити слідство».

Зокрема, АРМА наголошує, що конкурс з відбору управителя активів IDS Ukraine (компанія-власник торгової марки «Моршинська», – «Главком») відбудеться у строки та відповідно до процедур, визначених законодавством. «Спроби зовнішнього втручання не вплинуть на проведення конкурсу», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, у 2024 році Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про застосування санкцій і стягнення в дохід держави активів, які належать російським бізнесменам. Йдеться про Михайла Фрідмана, Петра Авена, Андрія Косогова та компанії Rissa Investments Limited. 

До слова, у 2025 році Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розірвало договір з ТОВ «Карпатські мінеральні води» про управління активами «Моршинської» через відмову виконувати умови договору. Паралельно було оголошено конкурс з відбору нового управителя активів. «Моршинська» була пов'язана з Михайлом Фрідманом, одним із найбагатших бізнесменів Росії.

Європейський Союз запровадив персональні санкції проти Фрідмана ще у 2022 році, що включали замороження його активів та заборону на в'їзд до країн ЄС.

Читайте також:

Теги: кібератака АРМА Михайло Фрідман

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ілля Парфенюк: «Мені «поклали» три чи чотири релізи завдяки цій схемі»
«Працюю з кіберполіцією». Співак Парфенюк заявив про шахрайство
31 липня, 13:53
Cl0p – російськомовне кіберзлочинне угруповання, яке спеціалізується на викраденні даних та вимаганні
Пов’язана з РФ хакерська група заявила про злам майже 50 компаній
14 серпня, 07:32
Українські кіберфахівці атакували Wildberries
Після ударів по складах. Українські кіберфахівці «поклали» Wildberries у РФ
15 серпня, 12:48

Суспільство

Хакерська атака на сервери АРМА. Агентство заявило про слід олігарха Фрідмана
Хакерська атака на сервери АРМА. Агентство заявило про слід олігарха Фрідмана
Родини з дітьми залишають Суми через повітряний терор РФ: влада назвала цифри
Родини з дітьми залишають Суми через повітряний терор РФ: влада назвала цифри
Понад два роки вважався безвісти зниклим. Згадаймо Дмитра Романова
Понад два роки вважався безвісти зниклим. Згадаймо Дмитра Романова
18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Обласний центр під прицілом. Керівник Сум показав у цифрах, як Росія посилила атаки на місто
Обласний центр під прицілом. Керівник Сум показав у цифрах, як Росія посилила атаки на місто
Яке релігійне свято відзначається 18 серпня 2026: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 18 серпня 2026: традиції та молитви

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2026
136K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
111K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
63K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував
60K
Машиніст київського метрополітену розкрив свою зарплату

Новини

В Україні до 33°, на заході місцями значні дощі, грози: погода на 18 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
ЄС направляє екстрену допомогу Бельгії та Іспанії для боротьби з масштабними лісовими пожежами
Вчора, 20:24
Одещина скасувала комендантську годину для транзитного транспорту до кордону
Вчора, 19:38
У лікарні померли двоє працівників Приватбанку, поранених внаслідок обстрілу філії
Вчора, 16:56
У словацькому заповіднику горить ліс: рятувальники приборкують вогонь
Вчора, 16:18
Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
16 серпня, 08:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua