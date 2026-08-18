Хакерська атака на сервери АРМА. Агентство заявило про слід олігарха Фрідмана

АРМА наголошує, що конкурс з відбору управителя активів IDS Ukraine відбудеться у строки

Сервери Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) зазнали несанкціонованого втручання, що має ознаки хакерської атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АРМА.

Зазначається, що це сталося напередодні завершення 22 серпня строку подання заявок на участь у конкурсі з відбору управителя активів, підконтрольних російському підсанкційному олігарху Михайлу Фрідману.

«У російського олігархічного капіталу за роки присутності в Україні сформувалося достатньо людей, готових обслуговувати його інтереси всередині нашої держави. Ще з весни цього року ми почали фіксувати ознаки незаконного втручання у процеси, пов’язані з роботою Агентства, зокрема несанкціонований доступ до Реєстру посадових осіб АРМА. За цими фактами розпочато ширше розслідування НАБУ, а обставини останніх подій, зокрема хакерської атаки, розслідуються СБУ», – заявила т. в. о. голови АРМА Ярослава Максименко.

Посадовиця додала: «Наші фахівці та правоохоронці аналізують не лише сам факт кібератаки, а й послідовність подій навколо конкурсу IDS Ukraine. Ми бачимо тривожну синхронність. Подібне вже відбувалося цієї весни, коли про кібератаку повідомляло агентство Reuters: спроби втручання та зламу супроводжувалися інформаційними хвилями, а також активізацією запитів з боку окремих медіа та народних депутатів. Розслідування буде доведено до кінця. Остаточні висновки щодо організаторів, замовників та виконавців атаки має встановити слідство».

Зокрема, АРМА наголошує, що конкурс з відбору управителя активів IDS Ukraine (компанія-власник торгової марки «Моршинська», – «Главком») відбудеться у строки та відповідно до процедур, визначених законодавством. «Спроби зовнішнього втручання не вплинуть на проведення конкурсу», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, у 2024 році Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про застосування санкцій і стягнення в дохід держави активів, які належать російським бізнесменам. Йдеться про Михайла Фрідмана, Петра Авена, Андрія Косогова та компанії Rissa Investments Limited.

До слова, у 2025 році Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розірвало договір з ТОВ «Карпатські мінеральні води» про управління активами «Моршинської» через відмову виконувати умови договору. Паралельно було оголошено конкурс з відбору нового управителя активів. «Моршинська» була пов'язана з Михайлом Фрідманом, одним із найбагатших бізнесменів Росії.

Європейський Союз запровадив персональні санкції проти Фрідмана ще у 2022 році, що включали замороження його активів та заборону на в'їзд до країн ЄС.