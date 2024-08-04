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У 12 населених пунктах Донеччини буде проведена примусова евакуація дітей

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У 12 населених пунктах Донеччини буде проведена примусова евакуація дітей
Евакуацію проведуть на броньованих автомобілях
фото з відкритих джерел

Із чотирьох громад планується евакуювати до більш безпечних регіонів України 744 дитини з їх родинами

У 12 населених пунктах Донецької області планують провести примусову евакуацію сімей з дітьми. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Він зазначив, що таке рішення ухвалили під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій Донецької області.

Евакуацію планують запровадити в таких населених пунктах Новогродівської громади:

  • місто Новогродівка,
  • село Маринівка,
  • село Михайлівка,
  • село Лісівка.

У Гродівській громаді:

  • село Промінь,
  • село Московське,
  • село Балаган,
  • село Миколаївка,
  • село Миролюбівка,
  • село Малинівка,
  • селище Новоекономічне.

В Іллінівській громаді – село Полтавка.

Окрім цього, було ухвалене рішення про евакуацію дитини із села Острівське Курахівської громади, сказано в повідомленні.

«Всього з чотирьох громад маємо евакуювати до більш безпечних регіонів України 744 дитини з їх родинами» , – повідомив очільник Донецької ОВА. 

Зазначається, що евакуацію проведуть на броньованих автомобілях через застосування ворогом FPV-дронів на території зазначених населених пунктів. 

Раніше повідомлялося, що через безпекову ситуацію у шести населених пунктах Донеччини запровадили примусову евакуацію дітей із батьками чи законними представниками.

До слова, під час евакуації у Вовчанській громаді група з шести людей підірвалася на російській розтяжці.

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Теги: Донеччина евакуація

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