У 12 населених пунктах Донеччини буде проведена примусова евакуація дітей
Із чотирьох громад планується евакуювати до більш безпечних регіонів України 744 дитини з їх родинами
У 12 населених пунктах Донецької області планують провести примусову евакуацію сімей з дітьми. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Він зазначив, що таке рішення ухвалили під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій Донецької області.
Евакуацію планують запровадити в таких населених пунктах Новогродівської громади:
- місто Новогродівка,
- село Маринівка,
- село Михайлівка,
- село Лісівка.
У Гродівській громаді:
- село Промінь,
- село Московське,
- село Балаган,
- село Миколаївка,
- село Миролюбівка,
- село Малинівка,
- селище Новоекономічне.
В Іллінівській громаді – село Полтавка.
Окрім цього, було ухвалене рішення про евакуацію дитини із села Острівське Курахівської громади, сказано в повідомленні.
«Всього з чотирьох громад маємо евакуювати до більш безпечних регіонів України 744 дитини з їх родинами» , – повідомив очільник Донецької ОВА.
Зазначається, що евакуацію проведуть на броньованих автомобілях через застосування ворогом FPV-дронів на території зазначених населених пунктів.
Раніше повідомлялося, що через безпекову ситуацію у шести населених пунктах Донеччини запровадили примусову евакуацію дітей із батьками чи законними представниками.
До слова, під час евакуації у Вовчанській громаді група з шести людей підірвалася на російській розтяжці.
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