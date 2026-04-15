Харківська ОДА замовила укриття за 132 млн у прикордонному селі з 13 дітьми

Тендер провели попри сумніви щодо доцільності, а в кошторисі зафіксували можливу переплату на матеріалах

Департамент капітального будівництва Харківської ОДА уклав договір на будівництво укриття для дитсадка у смт Старий Салтів вартістю 132,03 млн грн, де наразі проживає лише 13 дітей дошкільного віку. Закупівлю провели 5 березня через систему Prozorro. Підряд отримало ТОВ «Слобожанська будівельна компанія «Саргон». Об’єкт планують завершити до кінця 2027 року. Про це повідомляє «Главком».

Йдеться про будівництво укриття для дитячого садка «Барвінок-100» у смт Старий Салтів Чугуївського району Харківської області. Населений пункт розташований за 17 км від кордону з Росією та за 45 км від Харкова. За даними Харківського антикорупційного центру, станом на лютий у селищі проживає лише 13 дітей дошкільного віку.

скріншот: Deep State

Проєкт передбачає зведення одноповерхового заглибленого протирадіаційного укриття на 155 осіб, встановлення навісу для дизель-генератора, облаштування господарських і спортивних майданчиків, оновлення дитячих ігрових зон, а також озеленення і освітлення території. Окремо передбачені пандуси для маломобільних груп.

Водночас начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов раніше заявляв, що не підтримує реалізацію цього проєкту.

«…Якщо брати конкретне питання по дитячому садочку, чи доцільно його там будувати, ми знаємо цю історію. Як подаються проєкти до міністерства: громади подають їх самі, завантажують їх у Dream. Ми лише можемо або рекомендувати, або ні, або рекомендувати міністерству на фінальному етапі вже прийняття рішення. …А по Старому Салтову я особисто, ми будемо казати міністерству, що ми проти реалізації цього об’єкту, принаймні в цей час».

Попри це, підлеглі ОВА провели тендер і визначили підрядника. У кошторисі зафіксовані завищені ціни на окремі матеріали. Зокрема, бетон В30 закладений по 5 820 грн за кубометр, тоді як ринкові ціни становлять 4 100–4 660 грн, що на 20–28% дешевше.

Арматуру класу А400С замовили по 45 720 грн за тонну, хоча на ринку її можна придбати приблизно за 34 675 грн, що на 24% дешевше.

Суміш Mapegrout 450 Thixo включили у кошторис по 80 грн за кілограм, тоді як підтверджена ринкова ціна становить близько 61 грн, що також дешевше на 24%. Загалом лише за окремими позиціями ймовірна переплата може перевищувати 2 млн грн.

Також умовою участі у тендері було обов’язкове попереднє ознайомлення з проєктною документацією особисто, з підтвердженням через акт, підписаний представником замовника.

