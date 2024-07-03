На Закарпатті ухилянт порізав вени, аби уникнути мобілізації

Під час уточнення військово-облікових даних чоловік не приховував свого небажання служити

На Закарпатті чоловік порізав собі вени у вбиральні територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб не піти до війська. Пилипа Луніна на підлозі знайшли працівники військкомату та викликали швидку допомогу. Про це повідомляє Закарпатський ТЦК та СП.

«Повідомляємо, що даний громадянин під час уточнення його військово-облікових даних в ТЦК та СП Закарпатської області не надавав військово-облікового документа та не приховував свого небажання служити», – йдеться в повідомленні.

Під час спілкування з працівниками ТЦК чоловік попросився до вбиральні. А вже через деякий час його знайшли сидячим на підлозі з різаними ранами на руці. Чоловіку на руку наклали турнікет, надали домедичну допомогу, викликали поліцію та карету швидкої допомоги. Зараз він у лікарні.

«Готовий на все, тільки б не захищати рідну країну», – повідомляє ТЦК.

Як зазначила пресслужба військкомату, Пилип Лунін підлягає призову по мобілізації. Оскільки відповідно до закону «Про військовий обов’язок та військову службу» 19 грудня 2017 року Дніпровським районним ТЦК та СП в м. Київ у зв’язку з визнанням за станом здоров’я непридатним до військової служби в мирний час та обмежено придатним у воєнний час, переданий з обліку призовників на військовий облік військовозобов’язаних.

Нагадаємо, Україна розширила мобілізацію та має на меті мобілізувати 200 тис. осіб до кінця року, повідомляє Die Welt. Як зазначив нардеп Роман Костенко, мобілізаційні плани є секретними. Натомість, за його словами, якщо темпи мобілізації зберігатимуть позитивну динаміку, то Україні з легкістю вдасться мобілізувати 200 тис. людей.

Як повідомлялося, Міністерство оборони відзначає позитивну динаміку темпів мобілізації в Україні. Ситуація значно краща порівняно з березнем та лютим

До слова, до війська можуть мобілізувати осіб віком до 25 років, якщо вони набули статус військовозобов'язаного, зокрема проходили строкову службу, навчалися на військовій кафедрі або мали військовий квиток з позначкою «не придатний до служби у мирний час».

Раніше біля кордону в Одеській області затримано рекордну групу з 47 ухилянтів, які намагались незаконно втекти за кордон.