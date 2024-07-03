Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Закарпатті ухилянт порізав вени, аби уникнути мобілізації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
На Закарпатті ухилянт порізав вени, аби уникнути мобілізації
Працівники військкомату знайшли ухилянта на підлозі вбиральні ТЦК
фото з відкритих джерел

Під час уточнення військово-облікових даних чоловік не приховував свого небажання служити

На Закарпатті чоловік порізав собі вени у вбиральні територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб не піти до війська. Пилипа Луніна на підлозі знайшли працівники військкомату та викликали швидку допомогу. Про це повідомляє Закарпатський ТЦК та СП.

«Повідомляємо, що даний громадянин під час уточнення його військово-облікових даних в ТЦК та СП Закарпатської області не надавав військово-облікового документа та не приховував свого небажання служити», – йдеться в повідомленні.

Під час спілкування з працівниками ТЦК чоловік попросився до вбиральні. А вже через деякий час його знайшли сидячим на підлозі з різаними ранами на руці. Чоловіку на руку наклали турнікет, надали домедичну допомогу, викликали поліцію та карету швидкої допомоги. Зараз він у лікарні.

«Готовий на все, тільки б не захищати рідну країну», – повідомляє ТЦК.

Як зазначила пресслужба військкомату, Пилип Лунін підлягає призову по мобілізації. Оскільки відповідно до закону «Про військовий обов’язок та військову службу» 19 грудня 2017 року Дніпровським районним ТЦК та СП в м. Київ у зв’язку з визнанням за станом здоров’я непридатним до військової служби в мирний час та обмежено придатним у воєнний час, переданий з обліку призовників на військовий облік військовозобов’язаних.

Нагадаємо, Україна розширила мобілізацію та має на меті мобілізувати 200 тис. осіб до кінця року, повідомляє Die Welt. Як зазначив нардеп Роман Костенко, мобілізаційні плани є секретними. Натомість, за його словами, якщо темпи мобілізації зберігатимуть позитивну динаміку, то Україні з легкістю вдасться мобілізувати 200 тис. людей.

Як повідомлялося, Міністерство оборони відзначає позитивну динаміку темпів мобілізації в Україні. Ситуація значно краща порівняно з березнем та лютим

До слова, до війська можуть мобілізувати осіб віком до 25 років, якщо вони набули статус військовозобов'язаного, зокрема проходили строкову службу, навчалися на військовій кафедрі або мали військовий квиток з позначкою «не придатний до служби у мирний час».

Раніше біля кордону в Одеській області затримано рекордну групу з 47 ухилянтів, які намагались незаконно втекти за кордон.

Читайте також: «Воювати повинні ті, хто отримав військову освіту». Безробітний ухилянт сідає в тюрму
Теги: ухилянти ТЦК Закарпаття мобілізація військомат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Викрито низку схем ухилення від мобілізації
Викрито низку схем ухилення від мобілізації, до якої причетні ТЦК
28 червня, 12:11
Дмитро Лазуткін заявив, що мобілізація стала інтенсивною
Стало відомо, скільки українців оновили дані в ТЦК
28 червня, 03:07
Аграрії проходять п’яту хвилю бронювання. Але резервувати 50% працівників, які дозволяє законодавство, практично вже немає з кого
Бронювання аграріїв. Кому вірити? Війна і право
23 червня, 07:35
Клименко стверджкє, що його син самостійно, без повістки він пішов у ТЦК
Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що його єдиний син мобілізувався до армії
20 червня, 21:38
У публікації Deutsche Welle насправді зазначається, що напередодні повномасштабного вторгнення РФ Київський симфонічний оркестр перебував на гастролях у Німеччині
Київський симфонічний оркестр втік із України? Центр страткомунікацій спростував фейк РФ
18 червня, 15:29
Добровільно долучитися до армії зголосяться понад 4000 засуджених осіб
Малюська розповів, як мобілізовані в’язні будуть проходити військову службу
16 червня, 22:49
Підприємства можуть забронювати своїх працівників, якщо мають статус критично важливих
Яким компаніям можуть відмовити у бронюванні працівників: відповідь Мінекономіки
14 червня, 09:59
Ухилянтів на кордоні затримують щодня
Як ухилянти намагаються виїхати з України: прикордонники назвали найпопулярніші способи
9 червня, 19:59
За словами бізнесмена, люди намагаються вирішувати питання бронювання у незаконний спосіб
Чому нема економічного бронювання? Відомий бізнесмен пояснив, яку помилку робить влада
3 червня, 12:00

Суспільство

Які пільги можуть отримати діти, що постраждали від війни
Які пільги можуть отримати діти, що постраждали від війни
На Закарпатті ухилянт порізав вени, аби уникнути мобілізації
На Закарпатті ухилянт порізав вени, аби уникнути мобілізації
Дружина не пережила звістки про його смерть. Згадаймо Олега Мєньшикова
Дружина не пережила звістки про його смерть. Згадаймо Олега Мєньшикова
Спека, місцями дощі та грози: прогноз погоди на 3 липня
Спека, місцями дощі та грози: прогноз погоди на 3 липня
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Готуйте гроші. Експерт дав поради, як підготуватися до «блекаутів»
Готуйте гроші. Експерт дав поради, як підготуватися до «блекаутів»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Новий болгарський патріарх визнав: так звана УПЦ насправді є Московською церквою (фото)
17K
Експерт пояснив, чому вибухають зарядні станції у квартирах
16K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
16K
Скандальна конгресменка українського походження намагалась пройти до літака з пістолетом
12K
Сійярто телефонував Лаврову, поки Орбан був у Києві
9206
Кремль відреагував на приїзд Орбана до України

Новини

Атака на Новоросійськ, Китай і РФ розробляють дрон, схожий на «Шахед»: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Астронавти NASA застрягли в космосі на пів року через поломку корабля
Вчора, 15:36
Офіційний дозвіл на експорт F-16 від Нідерландів, початок головування РФ в Радбезі ООН: головне за ніч
Вчора, 06:39
За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли
30 червня, 17:31
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
30 червня, 15:42
Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
30 червня, 06:40

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua