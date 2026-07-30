Lockheed Martin розповів, коли з'явиться нова дешевша ракета для Patriot

Заради швидшого й дешевшого виробництва компанія готова пожертвувати частиною можливостей ракети

Компанія Lockheed Martin розкрила нові подробиці програми виробництва ракети PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE) для комплексів Patriot – перехоплювач має надійти на озброєння на початку 2028 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Швидкість і ціна – понад усе

Під час авіасалону у Фарнборо керівник підрозділу протиповітряної та протиракетної оборони Lockheed Martin Джейсон Рейнольдс розповів журналістам Axios, що на перший план виходять саме швидкість виробництва та зниження вартості – навіть якщо для цього доведеться скоротити частину можливостей перехоплювача. За його словами, PAC-3 ACE коштуватиме вдвічі дешевше за стандартну ракету PAC-3.

Рейнольдс прогнозує, що на такий та подібні дешевші перехоплювачі попит триватиме ще довго. Після запуску виробництва на початку 2028 року компанія планує наростити випуск ракет із використанням окремих виробничих ліній, а також розглядає можливість організації міжнародного виробництва.

Чим відрізняється від PAC-3

Зовні PAC-3 ACE виглядатиме так само, як і звичайна PAC-3, – вона поміщатиметься в той самий контейнер і працюватиме упаковками по 12 ракет на пусковій установці M903. Головна відмінність – нова головка самонаведення, виробника якої компанія ще не визначила. Для порівняння, стандартні PAC-3 виробляє Boeing на заводі в Хантсвіллі, штат Алабама.

Нові перехоплювачі призначені для знищення балістичних і крилатих ракет та літаків, однак нижча ціна означає меншу дальність і складність конструкції порівняно з базовою версією.

Чому ця ракета важлива для України

Інтерес до дешевших перехоплювачів для Patriot зумовлений тим, що цього року армії багатьох країн, зокрема й Україна, витратили рекордну кількість ракет ППО і зіткнулися з їх дефіцитом. За оцінками аналітичного центру CSIS, довоєнні запаси Patriot у США становили близько 2330 одиниць, а зараз опустилися нижче тисячі – переважно через масовану витрату під час війни з Іраном.

Україна роками просить у партнерів додаткові системи Patriot і ракети до них для захисту від російських балістичних ударів: за словами президента Володимира Зеленського, для «зимового пакета» захисту енергетики потрібно близько 300 нових перехоплювачів. Дешевша PAC-3 ACE теоретично може пришвидшити поповнення запасів союзників, зокрема й тих, хто передає зброю Києву, хоча сама ракета з'явиться не раніше 2028 року.

Нагадаємо, презентацію PAC-3 ACE на авіасалоні у Фарнборо вже висвітлював «Главком» з посиланням на Reuters – тоді йшлося про орієнтовний початок серійного виробництва протягом 36 місяців.