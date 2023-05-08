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Віктор Небоженко Директор соціологічної служби «Український барометр»

Україна відкрила другий фронт війни

glavcom.ua
Вибухи на території Росії
фото з відкритих джерел

На території Росії зникла остання скріпа путінської влади – безпека

Досі нам доводилося захищати свою землю від російських ракетних атак та дронів на всій території України: від Харкова до Львова. Тепер ЗСУ має можливість перенести свої спеціальні військові операції (українські СВО) на всю Європейську частину Росії: від Санкт-Петербурга та Москви до Ростова-на-Дону.

Мета цих українських СВО проти путінської Росії – зруйнувати кордон між фронтом та російським тилом.

Нам чужого не треба. Україні не потрібна територія Росії. Нам потрібно, щоб внаслідок масованих та інтенсивних дій ЗСУ, мешканці міст Європейської частини Росії на собі відчули жахи війни. Підтримка місцевого партизанського руху, стимулювання етнічних, релігійних та соціальних конфліктів у Росії, активна диверсійна діяльність ЗСУ, масовані атаки дронів на військові та політичні об'єкти РФ стають важливими цілями Другого фронту України.

Зараз більшість населення Росії більше вірить телевізійній пропаганді і нічого не хоче знати про страшну російсько-українську війну, яка для них йде десь там далеко. Навіть агресивна мобілізація, 300 тисяч молодих чоловіків, не змусила росіян змінити своє ставлення до війни. Тепер же, коли відбувається атаки ракет і дронів, навіть на Кремль, росіяни повинні зрозуміти, що на Європейській частині Росії вже не залишилося безпечного місця куди б не дійшла війна.

Таким чином, будуть зруйновані скріпи, що з'єднують режим особистої влади Путіна з населенням Росії.

20 років громадський договір Путіна з Росією тримався на трьох підставах-скріпах: влада в обмін на стабільність, зростання добробуту та безпеки громадян. За це росіяни прощали Путіну.

Але з 2014 року зникла стабільність Росії, потім із 2022 року, із дня віроломного вторгнення в Україну, міжнародних санкцій та ембарго, став стрімко падати економічний добробут росіян.

А у 2023 році, після того, як Україна провела низку успішних СВО на території путінської Росії зникла остання скріпа путінської влади – безпека, причому для всіх – від Путіна та його оточення до населення Росії.

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Джерело
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Теги: росія війна путінський режим

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