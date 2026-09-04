Стрілянина між силовиками. Суд віддав військового ГУР на поруки командиру

Захист військового просив звільнити його з-під варти

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід військовослужбовцю Головного управління розвідки Міністерства оборони, якого підозрюють у причетності до стрілянини між представниками ГУР та СБУ на столичних Березняках. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Слідство.Інфо».

Напередодні військовослужбовцю ГУР Сергію Іванову було повідомлено про підозру за статтею 348 Кримінального кодексу України – посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Підозрюваного доставили до Печерського районного суду для обрання запобіжного заходу. Засідання проходило у закритому режимі.

Сторона захисту просила звільнити військового з-під варти. За результатами розгляду суд обрав підозрюваному особисту поруку. Військовослужбовця мають негайно звільнити з-під варти.

Поручителем став Заур Малакшенідзе – командир військової частини, в якій служить підозрюваний.

Нагадаємо, вранці 2 вересня на столичних Березняках сталася стрілянина за участю представників Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони.

За версією СБУ, конфлікт виник під час невідкладних слідчих дій у справі, пов'язаній із заступником командира Російського добровольчого корпусу Степаном Каплуновим. Служба безпеки стверджує, що він мав контакти з російськими спецслужбами та готував замах на одного з лідерів російського опозиційного руху.

Сам Каплунов заявив, що його утримували на таємному об'єкті та чинили на нього фізичний і психологічний тиск. За його словами, свідчення про співпрацю з російськими спецслужбами він дав під примусом.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що у справі про стрілянину вже є дві підозри – співробітнику СБУ та військовослужбовцю ГУР. Глава держави також анонсував кадрові рішення в обох структурах: заступників керівників, які мають відповідати за ситуацію, буде звільнено.