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Соколова відповіла на погрози Полякової судом і згадала її виступи в Росії

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Полякова повідомила, що планує звернутися до суду через поширення неправдивої інформації
Фото: Артем Галкін, скриншот з відео

Журналістка заявила, що не боїться можливого позову та пригадала виступ співачки у Москві

Журналістка та телеведуча Яніна Соколова відреагувала на заяву співачки Олі Полякової про намір подати на неї до суду. Соколова заявила, що не боїться позову, а також назвала своїх потенційних опонентів «в*тою». Про це ведуча написала на своїй сторінці у Facebook, повідомляє «Главком».

Соколова відповіла на погрози Полякової судом і згадала її виступи в Росії фото 1
скриншот з відео

Полякова раніше повідомила, що планує звернутися до суду через поширення, за її словами, неправдивої інформації про неї. Співачка заявила, що хоче захистити свою честь і гідність, однак не уточнила, які саме висловлювання Соколової стали причиною майбутнього позову. Соколова у своєму YouTube-каналі припустила, що йдеться про її допис у Facebook, у якому вона критикувала Полякову. Журналістка згадала виступ співачки у Москві у 2015 році, коли там проходила музична премія «Ру.ТВ».

«Нам не вперше боротися в суді. "В*та" системно подавала на мене до суду, жодного суду "в*та" не вигравала за всі ці роки нашої діяльності», – заявила Соколова.Журналістка також сказала, що оприлюднить деталі позову, якщо Полякова справді звернеться до суду. За словами Соколової, вона вже має досвід подібних судових конфліктів і не має наміру відступати.

Водночас наразі йдеться лише про намір Полякової подати позов. Про конкретну заяву до суду чи відкриття провадження не повідомлялося. Окремо Соколова згадала свій попередній допис про Полякову. У первинній версії вона написала про нібито виступ співачки в окупованому Криму, однак згодом відредагувала публікацію та замінила Крим на Москву.

Нагадаємо, що раніше Полякова заявила, що буде захищати свою «гідність у суді», і розкрила подробиці конфлікту з Соколовою.

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Теги: суд Оля Полякова Яніна Соколова

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