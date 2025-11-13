Франція скасувала заборону на виїзд Дурова

Влада Франції зняла з бізнесмена обмеження на пересування, пов'язані з розслідуванням щодо роботи Telegram

Французькі слідчі повністю скасували обмеження на пересування СЕО Telegram Павла Дурова, який був фігурантом розслідування щодо можливого сприяння злочинам, вчиненим через його месенджер. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Дурова затримали у Франції у серпні 2024 року після прибуття приватним літаком до паризького аеропорту. Його утримували чотири дні, висунули звинувачення і змусили внести заставу у 5 млн євро. Відтоді він не мав права залишати територію країни й мав двічі на тиждень з’являтися в поліції.

У червні обмеження дещо послабили, йому дозволили короткотермінові поїздки в Дубай. А 10 листопада, згідно з новим рішенням, ці обмеження повністю зняли – Дурову більше не потрібно реєструватися у поліції, і він може вільно покинути територію Франції.

Раніше французька влада відхилила клопотання засновника та генерального директора Telegram Павла Дурова про дозвіл на поїздку до Сполучених Штатів, де підприємець планував провести переговори з інвестиційними фондами.

Напруженість у відносинах між Дуровим та французькою владою посилилася після нещодавньої заяви засновника Telegram про те, що керівник Головного управління зовнішньої розвідки Франції Ніколя Лернер нібито вимагав від месенджера блокування каналів румунських консерваторів перед президентськими виборами. За словами Дурова, команда Telegram відповіла відмовою на цю вимогу. Французька розвідка категорично спростувала цю інформацію.

Наприкінці березня 2025 року Дурову тимчасово дозволили залишити Францію, після чого він вилетів до Дубаю.