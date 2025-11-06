Головна Скотч Курйоз
Курйоз із затримання охоронця Джолі. Стало відомо, хто супроводжував акторку в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За словами дівчина затриманого тренера, Дмитро не відповідає на дзвінки та повідомлення
фото: Суспільне

Американську зірку як волонтер супроводжував тренер із бойових мистецтв

Чоловік, якого називали охоронцем американської акторки та посолки доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліни Джолі, насправді був водієм у кортежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Мова про 33-річного Дмитра, який є тренером з бойового самбо у Кропивницькому. Брат чоловіка розповів, що той не був охоронцем зірки, а лише їхав з нею в кортежі як волонтер.

Коментуючи його затримання представниками ТЦК, Євген Пищиков заявив, що Дмитро не служив в армії. Однак він пройшов військову кафедру в льотній академії 10 років тому. «Він не в розшуку. В нього захворювання спини. Свіже ВЛК 2025 року в нього. Всі документи та волонтерське посвідчення при ньому було. Він придатний для служби в ТЦК та СП і тилових частинах забезпечення», – сказав Пищиков.

Тим часом дівчина Дмитра, Юлія Лотицька, каже, що чоловік не відповідає на дзвінки та повідомлення, а його телефон вимкнений.

«Він мені вчора ближче до вечора зателефонував. Я перед цим декілька разів йому писала повідомлення, він не відповідав. Потім я вирішила зателефонувати, в нього був вимкнений телефон. І він через деякий час телефонував, сказав мені інформацію, що в Миколаївській області, Вознесенську, ТЦК. Що його затримали, він рухався разом з кортежем. Йому запропонували бути у супроводі Анджеліни Джолі й він погодився. Він публічна людина в нашому місті. З початку повномасштабного вторгнення безпосередньо з військовими працює, купує їм автомобілі, організовує постійні збори. В нього пройдене свіже ВЛК від червня цього року. Має діагноз «анкілозуючий спондиліт» – це хронічне запальне захворювання, яке вражає переважно суглоби хребта», – розповіла вона.

Нагадаємо, американська акторка, амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі відвідала Херсон. На фото, які поширюють у соцмережах, видно, що вона зустрілася з дітьми.

Зазначимо, що кортеж відомої голлівудської акторки Анджеліни Джолі, яка прибула до України, був зупинений працівниками територіального центру комплектування. За інформацією джерел у командуванні Сухопутних військ, військовослужбовці ТЦК на півдні країни перевірили супровід акторки. Водночас у командуванні наголосили, що йдеться не про силове затримання, а про звичайну перевірку документів.

Курйоз із затримання охоронця Джолі. Стало відомо, хто супроводжував акторку в Україні
