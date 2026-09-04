Командир «Вовків Да Вінчі» став повним кавалером ордена Богдана Хмельницького

Сергій Філімонов отримав орден I ступеня, водночас Зеленський відзначив державними нагородами ще понад сотню українських військових

Командир 108-го окремого штурмового батальйону «Вовки Да Вінчі» Сергій Філімонов став повним кавалером ордена Богдана Хмельницького. Президент України Володимир Зеленський нагородив військового орденом I ступеня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ президента №875/2026 від 4 вересня.

Філімонов, який має військове звання майора, отримав орден Богдана Хмельницького I ступеня. В указі зазначається, що державні нагороди присвоєно за особисту мужність, виявлену під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також самовіддане виконання військового обов'язку.

Сергій Філімонов, відомий за позивним Філя, – український військовий та громадський діяч. Його бойовий шлях розпочався у 2014 році. Він брав участь у звільненні Маріуполя та боях за Іловайськ.

Після початку повномасштабного російського вторгнення Філімонов воював на Київщині, брав участь у Харківському контрнаступі та боях на Донеччині.

У лютому 2024 року Філімонов очолив батальйон «Вовки Да Вінчі», названий на честь загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі».

Крім військової служби, Філімонов відомий громадською діяльністю. Також він зіграв головну роль у фільмі українського режисера Олега Сенцова «Носоріг».

Нагадаємо, у липні 2026 року Сергій Філімонов повідомив, що отримав догану від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Незадовго до цього командир «Вовків Да Вінчі» публічно поширив перелік проблем в українському війську, серед яких називав блокування ініціатив та ізоляцію підрозділів, які розвиваються. У Генштабі заперечили політичний підтекст дисциплінарного рішення.