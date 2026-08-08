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Окупанти зірвали прощання з пошуковцем Олексієм Юковим на Донеччині

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Окупанти зірвали прощання з пошуковцем Олексієм Юковим на Донеччині
Через загрозу авіаудару РФ на Донеччині скасували церемонію прощання з відомим пошуковцем
фото: facebook.com/evgenia.kalugina

Пошуковця, який повернув рідним майже чотири тисячі загиблих, не змогли провести в останню путь через загрозу російського удару

У селі Микільське Донецької області не відбулася церемонія прощання з керівником пошукової групи «Плацдарм» Олексієм Юковим через загрозу російського авіаудару. Рішення про скасування заходу ухвалили після отримання інформації про можливе застосування керованих авіабомб по місцю поховання. Про це пише «Главком» з посиланням на дружину загиблого Євгенію Калугіну.

Так, у коментарі «Суспільне Донбас» Калугіна розповіла, що прощання та поховання в Микільському не відбулися через ризик цілеспрямованого удару. Рідні, побратими та близькі Юкова були змушені зібратися в іншому, більш безпечному місці.

«Мене дивує, що такий страх. Людина вже померла, а ви все одно за нею полюєте», – Євгенія Калугіна висловила обурення діями окупантів.

Окупанти зірвали прощання з пошуковцем Олексієм Юковим на Донеччині фото 1

У суботу, 8 серпня, церемонія прощання із керівником «Плацдарму» має відбутися в Києві.

Обставини загибелі та останній бій

40-річний уродженець Слов’янська Олексій Юков загинув 5 серпня 2026 року в Лиманській громаді. 

За даними Слов’янської міської військової адміністрації (МВА), автомобіль, на якому поверталася група після виконання чергового завдання з евакуації тіл, підірвався на ворожій міні.

Пошуковик Артур Сімейко, який перебував поруч із Юковим у момент трагедії, розповів, що керівник загону помер миттєво, виконуючи свій обов'язок.

«Він помер із посмішкою на обличчі», – сказав Сімейко, додавши, що Юков до останнього залишався відданим своїй місії.

Справа життя: 27 років повернення загиблих додому

Олексій Юков був уродженцем Слов'янська і понад 27 років займався пошуковою роботою. Свого часу він заснував Асоціацію дослідників військово-історичної спадщини «Плацдарм». До початку російської агресії організація проводила пошук, ексгумацію та перепоховання загиблих воїнів часів Першої та Другої світових воєн.

А от після 2014 року, а особливо під час повномасштабної війни, команда зосередилася на пошуку та евакуації тіл загиблих українських військових, цивільних і російських окупантів із районів бойових дій та сірої зони для їхньої подальшої ідентифікації та повернення рідним.

За роки роботи пошукова група «Плацдарм» евакуювала майже чотири тисячі тіл загиблих. Її діяльність неодноразово здійснювалася безпосередньо поблизу лінії фронту, де пошуковці працювали в умовах постійної загрози обстрілів.

За словами Євгенії Калугіної, пошукова група «Плацдарм», яку багато років очолював Олексій Юков, продовжить свою роботу. 

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Теги: смерть похорон ЗСУ Повітряні сили ЗСУ тривога

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