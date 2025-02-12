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Військові відреагували на проєкт «Контракт 18-24», представлений Міноборони

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Військові відреагували на проєкт «Контракт 18-24», представлений Міноборони
Міноборони: Проєкт відкриє для добровольців віком 18-24 роки «нові можливості»
фото з відкритих джерел

Від проєкту військові очікують гарного результату

На проєкт «Контракт 18-24», який представили в Міністерстві оборони, відреагували діючі військові. «Главком» розповість як.

Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт «Контракт 18-24» – добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки, яка готова приєднатися до Сил оборони на один рік. Про це повідомляє пресслужба відомства.

У Міноборони зазначають, що проєкт відкриє для добровольців віком 18-24 роки «нові можливості»: гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких «не дає жодна цивільна професія».

«Головний акцент – це добровільність. Контракт 18-24 – це не примус, не мобілізація і не обов’язок. Це можливість для людей зробити свідомий вибір, отримати бойовий досвід і фінансову стабільність всього за один рік. Доброволець сам вирішує: чи продовжувати службу, чи повернутися до цивільного життя, маючи унікальні перспективи», – наголосив міністр оборони України Рустем Умєров.

Лейтенант Збройних сил України з позивним «Алекс» відреагував на запровадження для українців 18-24 років контрактів та на бонуси, які підготували. Військовий написав у своєму Telegram-каналі «Офіцер», що ініціатива крута, бо таким чином можна залужити молодь воювати поповнити чисельність Збройних Сил України. Але задався питанням: а можуть отримати бонусі ті, хто служить з часів АТО/ООС, а ті, хто пішов воювати в 2022 році.

«Я не проти мотивації такими «плюшками», але треба заохочувати і тих, на кому армія тримається зараз, а вона реально тримається на ось таких старожилах, які є в кожному підрозділі і, без перебільшення, на них зараз стоїть вся ця двіжуха, і не дивлячись на цей весь пздц – вони не рішать підстави для того щоб звільнитись, а продовжують мовчки тягнути лямку», – зазначив «Алекс».

Командир взводу 24 окремого штурмового батальйону «Айдар» Станіслав «Осман» Бунятов написав у своєму Telegram-каналі «Говорять Снайпер», що проєкт йому сподобався і він сподівається, що буде гарний результат від цієї ініціативи. Проте, потім розповів, за що йому образливо.

«Так, трошки обідно, я мобілізований в 21 рік, без права на звільнення, як і багато інших хлопців. Пацики отримають лям і через рік поїдуть додому з плюшками, а ми далі будемо воювати. Морально задіває, але глобально це може якось нам допомогти, будемо бачити», – написав Бунятов.

Згодом, він додав, що вже побачив заяву Міноборони про те, що 1 млн грн також отримають молоді добровольці, які приєдналися до ЗСУ ще до появи нових контрактів.

Раніше ми писали, що речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін пояснив, як виплачуватимуть гроші добровольцям від 18 до 24 років.

За його словами, сума буде виплачуватися трьома частинами. Під час підписання контракту – 200 тис. грн, другу частину, а саме 300 тис. грн, можна отримати протягом 5 робочих днів після проходження базової військової підготовки.

Лазуткін сказав, що останні 500 тис. грн виплачуватимуть у день виключення зі списків особового складу по завершенні контракту.

Нагадаємо, Міноборони допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ безпілотний наземний комплекс «Змій логістичний» українського виробництва. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Зазначається, що робот із балістичним та протимінним захистом призначений для виконання логістичних, евакуаційних завдань у районі бойових дій. Начальник Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки  полковник Володимир Рочняк розповідає, що «Змій логістичний» залишається малопомітним на місцевості завдяки незначній висоті.

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Теги: Міноборони армія гроші Айдар добровольці військові мобілізація озброєння молодь

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