11 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні заборонено сваритися

11 червня відзначається Всесвітній день пам’яті домашніх тварин, Всесвітній день боротьби з раком передміхурової залози та День Велосипедом на роботу. Віряни вшановують пам’ять святих апостолів Вартоломея й Варнави.

Всесвітній день пам’яті домашніх тварин

Щороку у другий вівторок червня – Всесвітній день пам’яті домашніх тварин (World Pet Memorial Day). Пам’ятний день започатковано, щоб дати можливість власникам згадати та подумати про свого улюбленця, що пішов з життя.

У 2024 році Всесвітній день пам’яті домашніх тварин припадає на 11 червня.

Всесвітній день боротьби з раком передміхурової залози

Це щорічний захід, який проводиться 11 червня з метою підвищення обізнаності про рак передміхурової залози та сприяння ранньому виявленню та лікуванню.

Рак простати є другим за поширеністю раком у чоловіків, і рання діагностика значно підвищує шанси пацієнта на одужання. Цей день є нагодою для медичних працівників, організацій і спільнот у всьому світі зібратися разом, щоб розповісти чоловікам про цю хворобу, популяризувати скринінг і підкреслити важливість підтримки здоров’я передміхурової залози.

У Всесвітній день боротьби з раком передміхурової залози часто проводяться такі заходи, як безкоштовні медичні огляди, публічні лекції, заходи зі збору коштів та кампанії в соціальних мережах, спрямовані на підвищення обізнаності про рак простати. Чоловікам, які можуть бути в групі ризику раку передміхурової залози, настійно рекомендується поговорити зі своїми лікарями про проходження обстеження, щоб можна було негайно вирішити будь-які підозрілі виявлення.

День Велосипедом на роботу

Це щорічний захід, який сприяє використанню, велосипедів, мотоциклів і скутерів як засобів пересування. Подія закликає людей їздити на роботу на велосипеді, а не на автомобілі. Раніше цей день відзначався в третій понеділок червня, а з 2024 року подія перенесена на другий вівторок червня.

Метою заходу є підвищення обізнаності про переваги двоколісних поїздок на роботу, включаючи зниження вартості палива, зменшення заторів і покращення якості повітря. У 2024 році День Велосипедом на роботу відзначається 11 червня.

Яке сьогодні релігійне свято

11 червня в церковному календарі – день пам’яті святих апостолів Вартоломея й Варнави.

У 1 столітті в Кані Галілейській жив ще один відданий послідовник Христа – Вартоломій. Відомий також під другим ім’ям Нафанаїл, він був близьким родичем Пилипа, іншого апостола, який познайомив його з Ісусом.

Після того, як Ісус вознісся на небо, Варфоломій взяв на себе місію поширювати християнське послання, зцілюючи хворих і допомагаючи нужденним. Одним з його найвизначніших вчинків було зцілення царської доньки, яке привело царську родину та їхній двір до прийняття християнства. Цей вчинок, однак, обурив місцевих язичників, які не звикли до таких змін.

За трагічним збігом обставин, ці язичники схопили Варфоломія і прирекли його на жорстоку долю. Незважаючи на те, що його розп’яли догори ногами і навіть здерли шкіру живцем, віра Варфоломія ніколи не похитнулася. Зрештою, йому відрубали голову, але його смерть не була марною. Його послідовники зібрали його останки, які продовжували надихати і приносити зцілення тим, хто навертався до християнства.

Що не можна робити цього дня

Не можна сваритися, тому що є великий ризик, що сварка стане фатальною.

Не варто цього дня сумувати, тому що який у вас настрій, таким буде і майбутнє.

Не дозволяється стрибати по землі, можна завдати шкоди урожаю.

Народні прикмети

Дивилися, який сьогодні день: колоситься жито – восени буде багато грибів;

З'явилося багато павуків до хорошої погоди;

Вранці туман стелиться по воді – погода буде ясною;

Бджоли активно літають біля вуликів – чекайте на швидкий дощ;

Спекотний день – в лісі не буде боровиків;

Жито заквітло – пора білити полотна.

Пам’ятні події 11 червня

1125 рік – хрестоносці здобувають перемогу над сельджуками в битві під Азазе;

1453 рік – падіння Візантійської імперії;

1474 рік – папа Римський ратифікує «Вічний мир» між імперією Габсбургів і Швейцарією;

1488 рік – шотландські повстанці схоплюють й убивають короля Шотландії Якова III;

1496 рік – Христофор Колумб завершує свою другу подорож;

1509 рік – англійський король Генріх VIII одружується з Катериною Арагонською, першій із шістьох жінок, котрі в нього були за життя;

1580 рік – іспанськими конкістадорами засновано Буенос-Айрес;

1742 рік – американець Бенджамін Франклін винаходить кухонну плиту;

1742 рік – у Бреслау (Вроцлав) підписують договір, за яким Габсбурзька монархія визнає права Королівства Пруссія на Сілезію;

1770 рік – Джеймс Кук відкриває Великий Бар'єрний риф на узбережжі Австралії;

1776 рік – Континентальний конгрес створює комітет для написання Декларації незалежності США;

1889 рік – Джон Перді і Джеймс Садгвар з Вашингтона винаходять складаний стілець;

1895 рік – проводять перші у світі автоперегони;

1901 рік – острови Кука стають частиною Нової Зеландії;

1915 рік – британські війська захоплюють Німецький Камерун;

1915 рік – сербські війська захоплюють столицю Князівства Албанія Тирану;

1930 рік – американський зоолог Вільям Біб та інженер Отіс Бертон на побудованій ними батисфері опускаються під воду на 400 метрів;

1940 рік – Нова Зеландія, Австралія і Південно-Африканський Союз оголошують війну Королівству Італія;

1943 рік – Уругвай стає першою країною, яка визнає французький уряд Шарля де Голля;

1951 рік – Португалія оголошує Мозамбік своєю провінцією;

1955 рік – під час перегонів 24 години Ле-Мана у Французькій республіці трапляється найгірша автокатастрофа в історії;

1965 рік – королева Єлизавета II нагороджує музикантів групи «Бітлз» орденом Британської імперії;

1972 рік – у Нью-Йорку відбувається прем'єра скандального порнофільму «Глибоке горло» з Ліндою Лавлейс;

1973 рік – в Арабській республіці Лівія оголошують про націоналізацію американських нафтових компаній;

1975 рік – видобувають першу нафту в Північному морі;

1982 рік – на екрани США виходить фільм Стівена Спілберга «Іншопланетянин»;

1990 рік – Альберто Фухіморі перемагає письменника Маріо Варгаса Льосу на президентських виборах у Перу;

1992 рік – у Києві розпочинають перший конгрес молодих політиків України;

1993 рік – виходить в прокат фільм Стівена Спілберга «Парк Юрського періоду»;

2002 рік – Пол Маккартні одружується з Гізер Міллз.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Варфоломій, Єфрем, Марія.