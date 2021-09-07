У посольстві розповіли, як США можуть допомогти зі звільненням в'язнів Кремля

В американському посольстві запевнили, що завжди допомагають політв'язням

У питанні звільнення полонених США використовують різні інструменти

Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін розповіла, як Вашингтон може допомогти у визволенні українських полонених в Росії. Про це Квін розповіла в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«США регулярно підтримують політв'язнів, затриманих по всьому світу, не лише в Росії. Неналежно затримані політв'язні викликають занепокоєння в США. Ми будемо і надалі докладати зусиль для їх визволення, ми так діємо завжди», – зазначила Крістіна Квін.

Тимчасова повірена у справах США наголосила, що для допомоги у питанні звільнення полонених США використовують різні інструменти: від публічних заяв до двосторонніх перемовин.

Раніше Володимир Зеленський попросив Джо Байдена сприяти звільненню полонених, яких утримує Росія.

Нагадаємо, нещодавно прокуратура оголосила підозри керівникам донецької катівні «Ізоляція». А тим часом під Офісом президента у Києві влаштували акцію-перформанс під назвою «Життя заручників Кремля – це не іграшки» на підтримку політв’язнів Кремля.

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