Купівля житла під час війни. Президентка Асоціації рієлторів попередила: окрім безпеки є ще один вагомий ризик

Для покупців та продавців нерухомості є один вагомий ризик

Олена Гайдамаха звертає увагу на наслідки нещодавньої хакерської атаки на державні реєстри

Окрім безпеки, для покупців та продавців нерухомості під час війни, є ще один ризик. Про нього розповіла президентка Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Олена Гайдамаха в інтерв’ю «Главкому» «Ця квартира з шахедного, а ця – з ракетного боку». Розмова з рієлтором про купівлю житла під час війни».

За словами Гайдамахи, треба ретельно перевіряти відомості у державних реєстрах перед укладанням договорів купівлі-продажу нерухомості. Насамперед, така порада пов’язана з нещодавньою хакерською атакою на реєстри Міністерства юстиції.

«Більше місяця «лежав» реєстр речових прав на нерухоме майно і лише з 27 січня відновилося його коректна робота. Тому сторонам, які мають намір щось продати або придбати, варто скористатися послугами фахових нотаріусів. До речі, до оформлення договорів купівлі-продажу житла нотаріус перевіряє інформацію про осіб та нерухомість у майже 30 реєстрах» , – розповідає Гайдамаха.

Нагадаємо, президентка Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Олена Гайдамаха повідомила про суттєві зміни у державній програмі «єОселя», ініційованій президентом.

Як повідомлялося, під кінець третього року повномасштабної війни з Росією ринок оренди житла у Києві не досяг довоєнного рівня. В управлінні її рієлторської агенції зараз перебуває чимало квартир, вартість оренди яких поступово підвищується, але ще не вийшла на ті позиції, які були перед війною, коли одну з таких квартир люди винаймали за 19 тис. грн у місяць плюс комунальні послуги.

Крім того, Гайдамаха звернула увагу на будівельний бум, що спостерігається у західних областях України. За її словами, ця ситуація може мати зворотний ефект після завершення війни.