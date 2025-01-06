У нерухомість яких країн Європи варто інвестувати у 2025 році: перелік

Литвa, Естонія та Румунія очолили рейтинг привабливості інвестицій у нерухомість

Нещодавно було проведено дослідження, яке показало, в яких країнах оренда житла приносить найбільше доходів. Про це пише Delfi.

У Центральній та Східній Європі на піку популярності перебувають Угорщина та Литва. Згідно з даними компанії 1st Move, при виявленні найбільш сприятливих інвестицій у нерухомість країн оцінювали такі дані, як податок на нерухомість, податок на оренду житла, загальний прибуток від оренди. Литва у цьому рейтингу опинилася на хорошому рахунку.

Згідно з найновішими даними Global Property Guide, у Вільнюсі в середньому оренда житла приносить 5,65% прибутку. У Литві ціни на оренду високі і за 10 років вони зросли більш ніж на 170% порівняно з 2015 роком, інформує Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Середній прибутковий податок у Литві дорівнює – 15%. За даними Eurostat, у другому кварталі 2024 рjre ціни на оренду зросли на 10%, порівняно з 2023 р. Ця тенденція, швидше за все, продовжуватиметься, ціни зростатимуть.

На другому місці після Литви йде Естонія – 6,7%. Третє місце – Румунія, де додаткові витрати, пов'язані з купівлею житла, невеликі, податки на доходи від оренди невеликі (10%), а прибуток солідний – 6,46% на рік. Серед вигідних для інвестицій країн – Ірландія, оскільки ціни на оренду там високі, щоправда, й податки немаленькі. Крім того, там планується криза житла – кількість жителів зростає, ціни на оренду піднімаються, а нерухомості будують небагато.

Відповідно до звіту, вигідно також інвестувати у нерухомість в Угорщині, Словенії та Польщі, де оренда недешева (в Угорщині за 10 років ціни зросли на 180%), але й податки «не кусаються».

Порівняно з 2023 роком, у червні 2024 року ціни на житло у Польщі піднялися на 17,7%, в Угорщині – на 9,8%, у Словенії – на 6,7%, інформує Eurostat. Згідно зі звітом, не рекомендується інвестувати в нерухомість у Бельгії, Франції та Греції, оскільки там прибуток найменший. Наприклад, у Бельгії податки можуть становити 50% вартості оренди. Серед інвесторів особливою популярністю користуються Іспанія та Португалія.

До слова, з нового року набувають чинності зміни, які торкнуться орендарів, орендодавців та власників житла у Німеччині. Тому українцям, які перебувають або планують переїзд до країни, потрібно бути особливо пильними.