Квиток на автобус для поїздки за кордон: що варто знати пасажирам

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
Квиток на автобус для поїздки за кордон: що варто знати пасажирам
Наявність квитка є гарантією легального перевезення
фото з відкритих джерел

Пасажирам треба звернути увагу на наявність обов'язкових реквізитів у квитку

Квиток для проїзду в автобусі може бути як паперовим, так і електронним, але він має бути доступним для перевірки та містити всі необхідні реквізити. Про це, як пише «Главком», пояснили в Міністерстві розвитку громад та територій.

Квитки варто купувати лише офіційно: оплатою за офіційними реквізитами на інтернет-ресурсах чи у касі автовокзалу. Це гарантія того, що перевізник є легальним, а у разі проблем під час поїздки можна вимагати відшкодування чи офіційно скаржитись на послуги.

Кожен квиток має містити чітку, повну та актуальну інформацію:

  • Назва перевізника (юридична особа або ФОП)
  • Назва міжнародного маршруту та номер рейсу (складається з кількох літер та цифр)
  • Дата та час відправлення
  • Місце посадки та висадки з зазначенням адреси – міжнародні маршрути мають стартувати та завершувати на автостанціях
  • Інформація про пересадки, їх тривалість та місце – зверніть увагу, що раніше перевізники не зобов’язані були вказувати наявність пересадок, зараз це вимога законодавства.
  • Номер місця
  • Ціна квитка
  • Інформація про страхування відповідальності перевізника
  • Номер квитка для перевірки під час посадки, за необхідності перевізник може додати QR-код
  • ПІБ пасажира – за потреби
Квиток на автобус для поїздки за кордон: що варто знати пасажирам фото 1

Наявність квитка, наголошують в Мінрозвитку, є гарантією легального перевезення. І якщо пасажиру не видали квиток – потрібно звертатися до Державної служби з безпеки на транспорті.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив правила перевезення тварин у міжміських та міжнародних автобусах, розроблені Міністерством розвитку громад та територій спільно з організацією порятунку тварин і довкілля UAnimals.

«Главком» писав, що у Луцьку учасника бойових дій не допустили до поїздки автобусом через маленьку собачку.

Теги: Міністерства розвитку громад і територій туризм квиток громадський транспорт автобус

