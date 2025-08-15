Квиток на автобус для поїздки за кордон: що варто знати пасажирам

Пасажирам треба звернути увагу на наявність обов'язкових реквізитів у квитку

Квиток для проїзду в автобусі може бути як паперовим, так і електронним, але він має бути доступним для перевірки та містити всі необхідні реквізити. Про це, як пише «Главком», пояснили в Міністерстві розвитку громад та територій.

Квитки варто купувати лише офіційно: оплатою за офіційними реквізитами на інтернет-ресурсах чи у касі автовокзалу. Це гарантія того, що перевізник є легальним, а у разі проблем під час поїздки можна вимагати відшкодування чи офіційно скаржитись на послуги.

Кожен квиток має містити чітку, повну та актуальну інформацію:

Назва перевізника (юридична особа або ФОП)

Назва міжнародного маршруту та номер рейсу (складається з кількох літер та цифр)

Дата та час відправлення

Місце посадки та висадки з зазначенням адреси – міжнародні маршрути мають стартувати та завершувати на автостанціях

Інформація про пересадки, їх тривалість та місце – зверніть увагу, що раніше перевізники не зобов’язані були вказувати наявність пересадок, зараз це вимога законодавства.

Номер місця

Ціна квитка

Інформація про страхування відповідальності перевізника

Номер квитка для перевірки під час посадки, за необхідності перевізник може додати QR-код

ПІБ пасажира – за потреби

Наявність квитка, наголошують в Мінрозвитку, є гарантією легального перевезення. І якщо пасажиру не видали квиток – потрібно звертатися до Державної служби з безпеки на транспорті.

