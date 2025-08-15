Квиток на автобус для поїздки за кордон: що варто знати пасажирам
Пасажирам треба звернути увагу на наявність обов'язкових реквізитів у квитку
Квиток для проїзду в автобусі може бути як паперовим, так і електронним, але він має бути доступним для перевірки та містити всі необхідні реквізити. Про це, як пише «Главком», пояснили в Міністерстві розвитку громад та територій.
Квитки варто купувати лише офіційно: оплатою за офіційними реквізитами на інтернет-ресурсах чи у касі автовокзалу. Це гарантія того, що перевізник є легальним, а у разі проблем під час поїздки можна вимагати відшкодування чи офіційно скаржитись на послуги.
Кожен квиток має містити чітку, повну та актуальну інформацію:
- Назва перевізника (юридична особа або ФОП)
- Назва міжнародного маршруту та номер рейсу (складається з кількох літер та цифр)
- Дата та час відправлення
- Місце посадки та висадки з зазначенням адреси – міжнародні маршрути мають стартувати та завершувати на автостанціях
- Інформація про пересадки, їх тривалість та місце – зверніть увагу, що раніше перевізники не зобов’язані були вказувати наявність пересадок, зараз це вимога законодавства.
- Номер місця
- Ціна квитка
- Інформація про страхування відповідальності перевізника
- Номер квитка для перевірки під час посадки, за необхідності перевізник може додати QR-код
- ПІБ пасажира – за потреби
Наявність квитка, наголошують в Мінрозвитку, є гарантією легального перевезення. І якщо пасажиру не видали квиток – потрібно звертатися до Державної служби з безпеки на транспорті.
