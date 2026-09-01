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Вісім синів і вісім доньок. На Рівненщині жінка народила 16-ту дитину

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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16-та дитина у родині Приступ народилася на світ природним шляхом
фото: кадр із відео

На новонароджену вдома чекають 10 братів та сестер

Мешканка села Половлі, що на Рівненщині, Галина Приступа народила 16-ту дитину. Нині жінка має вісьмох дочок та вісьмох синів. Про це пише «Главком» із посиланням на сюжет каналу «ITV media group».

Галина Приступа народила дівчинку, пологи пройшли природним шляхом. Дитина зʼявилася на світ із вагою 3,445 кг та зростом 53 см. Імʼя дівчинці ще не обрали. Родина планує зробити це разом, коли мама з донькою повернуться додому з лікарні. Інші діти жінки також хочуть взяти участь у виборі імені новонародженої.

Галина Приступа народила 16-ту дитину
Галина Приступа народила 16-ту дитину
фото: кадр з відео

«Пологи, слава Богу, пройшли успішно. Дуже дякую лікарям. І на даний момент, якщо буде все добре, то на завтра плануємо на виписку», – розповіла жінка.

У родині Галини Приступи вісім синів та вісім доньок, десять із них нині мешкають із батьками. Старші діти вже живуть окремо. Найстаршому 24 роки, він уже має власних дітей.

Галина Приступа жінка має вісьмох дочок та вісьмох синів
Галина Приступа жінка має вісьмох дочок та вісьмох синів
фото: кадр з відео

За словами лікарів, у Рівненському обласному перинатальному центрі не вперше приймають пологи у багатодітних матерів. «Рівненська область посідає доволі високий рейтинг по народжуваності в багатодітних родинах. Тому це не рідкість, не таке явище, коли ми доглядаємо діток від таких вагітностей, коли вісім, 10, 12 дітей, 14, ну тут 16», – розповіла завідувачка відділення Марина Приходько.

Галину Приступу мали виписати з пологового разом із донькою 1 вересня.

Нагадаємо, у Львові 33-річна Анна Голуб народила двійню, маючи вже п’ятьох дітей. Шоста вагітність стала несподіванкою для родини та медичним викликом для лікарів, адже йшлося про монохоріальну двійню: випадок, коли два плоди мають одну спільну плаценту.

До слова, у Сумському обласному перинатальному центрі народилася трійня. Їхні батьки – пара з Івано-Франківська, чоловік – військовий, який служить на Сумщині. Хлопчик і дві дівчинки здорові, мають вагу від 1 кг 300 грамів до 1 кг 900 грамів. Немовлята з’явилися на світ шляхом кесаревого розтину на 32 тижні вагітності. 

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Теги: діти Рівненщина пологи сім'я

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