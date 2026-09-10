Міністр фінансів попередив про можливі затримки соціальних виплат українцям

За його словами, зараз уряд змушений визначати пріоритетність платежів

Сергій Марченко також заявив, що Україна вже почала обмежувати частину видатків через недостатній обсяг доступного фінансування

Міністр фінансів Сергій Марченко не виключив, що в Україні можуть виникнути затримки соціальних виплат. Водночас наразі соціальні видатки не обмежуються. Про це він заявив під час засідання комітету Верховної Ради України з питань фінансів, пише «Главком».

За словами Марченка, подальша ситуація залежатиме від того, скільки коштів надходитиме на Єдиний казначейський рахунок. «Я не виключаю, що можливі затримки», – сказав міністр, додавши, що сподівається, що до цього не дійде.

Марченко також заявив, що Україна вже почала обмежувати частину видатків через недостатній обсяг доступного фінансування. За його словами, зараз уряд змушений визначати пріоритетність платежів.

«Ми дійшли до межі, і немає пояснень, чому ми в цей складний період не можемо проголосувати ці законопроєкти, розуміючи ціну питання», – наголосив глава Мінфіну.

Йдеться про законопроєкти, ухвалення яких, за словами Марченка, необхідне для отримання Україною фінансової підтримки від міжнародних партнерів. Водночас міністр наголосив, що соціальні видатки поки не потрапили під обмеження. Ризик затримок може виникнути у разі недостатнього надходження коштів на Єдиний казначейський рахунок.

Марченко закликав народних депутатів не зволікати з ухваленням необхідних законодавчих змін, оскільки від цього залежить подальше фінансування державних видатків.

Варто нагадти, що прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. Водночас він запевнив, що це не вплине на виплату пенсій і зарплат.